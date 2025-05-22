Unilever Food Solutions, 'Geleceğin Menüleri Trend Raporu'nun üçüncüsünü yayınladı

Unilever Food Solutions, 250’si kendi bünyesinde olmak üzere, dünyanın farklı kültürlerinden gelen 1600’den fazla şefin çalışma ve öngörüleriyle hazırlanan ve ilkini 2023 yılında yayınlamaya başladığı “Geleceğin Menüleri Trend Raporu 2025”i sektöre sundu. Yayınlandığı günden bu yana büyük ilgi gören rapor; şefleri tutkuyla bağlı oldukları mesleklerinde daha özgür kılmayı, yaratıcılıklarını artırmayı ve sektöre ilham olmayı amaçlıyor.

Geleceğin Menüleri her yıl, global yeme-içme sektörünü şekillendiren ana trendleri belirliyor. Bu yıl raporda dört temel trendbulunuyor. Bu trendler sektördeki dönüşümü yansıtıyor ve “Harekete Geçiren Lezzetler” kavramına büyük bir vurgu yapıyor. Şeflerin bakış açısından lezzetin hareketi ön plana çıkarken, yemeğin duygu, keşif ve ev dışı tüketim sektöründe başarılı olmak için değişen ihtiyaç ve çözümlerle nasıl bütünleştiği gözler önüne seriliyor.

Geleceğin Menüleri Trend Raporu 2025’te bu yıl öne çıkan dört temel trend: Sokak Lezzetlerine Şef Dokunuşu, Sınır Tanımayan Mutfaklar, Köklere Dönüş ve Yeni Nesil Yemek Deneyimi.

Bu trendler, üç büyük değişim dalgası tarafından şekillendi. Birincisi, tüm trendlerin temelini oluşturan güçlü bir mutfak dönüşümü. Global ölçekte Asya ve Latin Amerika mutfaklarına olan yoğun talep, yemek kültüründe büyük bir değişimi beraberinde getiriyor. İkinci büyük değişim, insan hareketliliğinin mutfak dünyası üzerindeki etkisi. Göç ve göç turizmi, Sokak Lezzetlerine Şef Dokunuşu, Sınır Tanımayan Mutfaklar ve Köklere Dönüş trendlerinin en büyük itici gücü. Şefler, yeni malzemeleri, mutfak tekniklerini ve lezzetleri bir araya getirerek benzersiz yemekler yaratma konusunda daha cesur ve yenilikçi hâle geliyor. Son olarak, dijitalleşme yemek deneyimlerini dönüştürüyor ve Yeni Nesil Yemek Deneyimi trendine hayat veriyor. Yapay zeka veartırılmış gerçeklik gibi teknolojiler, misafirlere daha kişiselleştirilmiş deneyimler sunmayı mümkün kılıyor. Aynı zamanda, şeflerin misafirlerin kişisel damak zevklerine uyum sağlayan yenilikçi yemekler yaratmalarına da yardımcı oluyor.

2025 trendleri

Sokak Lezzetlerine Şef Dokunuşu: Bu trend, sokak lezzetlerini yüksek kaliteli malzemeler ve rafine teknikler kullanarak bir üst seviyeye taşımaya odaklanırken, aynı zamanda sokak lezzetlerinin samimi cazibesini ve keşif duygusunu da koruyor. Böylece, sokak yemeği kültürünün rahat ve dinamik atmosferini sunmaya devam ederken daha yüksek kalitede bir yemek deneyimi de ortaya çıkıyor. Bu trend, özellikle dünya mutfağından ilham alan hem erişilebilir hem de heyecan verici lezzetler arayan modern yemekseverlere hitap ediyor.

Sınır Tanımayan Mutfaklar: Bu yemek trendi, farklı yemek geleneklerini uyumlu ve yenilikçi deneyimlere dönüştürüyor. Bu hareket, küreselleşme ve göçün yanı sıra çok kültürlü köklerini onurlandırmayı amaçlayan yeni nesil şefler tarafından yönlendiriliyor. Şefler, farklı mutfak etkilerinin nasıl bir araya getirilebileceğini yeniden tasarlayarak, yenilikçiliğin ötesine geçen benzersiz ve otantik yemekler yaratıyor.

Köklere Dönüş: Daha az bilinen yöresel mutfakları takdir eden ve yeniden canlandıran bu trend, yerel malzemelere ve kültürel mirasa kök salmış pişirme tekniklerine hak ettikleri değeri veriyor. Bu akım, geçmişi korurken ileriye doğru hareket etmenin ve her yemeğin özünde otantikliğin kalmasının önemini vurguluyor. Çoğu zaman bir bölge içinde doğup zamanla daha geniş bir kitleye ulaşan bu trendin başarılı olabilmesi için lezzetlerin özünü korumak gerekiyor.

Yeni Nesil Yemek Deneyimi: Yemek deneyimi, artık sıradan kişiselleştirmelerin ötesine geçerek misafirlerin yemeğin hazırlanışına ve şekillendirilmesine dahil olabildiği daha etkileşimli ve kişisel deneyimlere dönüşüyor. Yeni nesil yemek deneyimi trendi, yemeği birden çok duyuya hitap eden ve kapsayıcı bir hâle getirerek benzersiz ve fark yaratan özel deneyimler sunmaya odaklanıyor.

Geleceğin Menüleri Trend Raporu 2025, tüm bu trendlerin detaylı açıklamalarının yanı sıra; global şef ağının katkılarıyla şekillenen içerikleri, Türkiye Unilever Food Solutions Lider Şefi Osman Bahadır’ın liderliğindeki UFS Türkiye şefleri ve Türkiye’de gastronomi sektöründenAras Çetin, Bora Korkmaz, Cem Ekşi, Nusret Karateke, Özgür Kılınçlar, Sezgin Çınar, Sinan Büdeyri, Yaren Çarpar ve Yiğit Alıcıoğlu gibi alanında önemli isimlerin trendler odağında hazırladığı ilham verici reçeteleri içeriyor.Ayrıca, Vedat Milor, Mehmet Yaşin, Ufuk Tarhan, Merin Sever, Murat Güllü, Hülya Ekşigil ve Duygu Kutluoğlu Kılıç gibi uzmanların kaleme aldığı makaleler, bu trendlerin ortaya çıkışındaki düşünsel altyapıyı da okuyucuya aktarıyor.

Geleceğin menüleri rapor metodolojisi

Raporda yer alan Geleceğin Menüleri trendleri ve içgörüleri titizlikle araştırılıp doğrulandı. Trendler, güçlü küresel veriler ve şeflerin kapsamlı geri bildirimleri doğrultusunda derlendi. Bu veriler arasında raporlar, sosyal medya analizleri ve 21 ülkede gerçekleştirilen 300 milyondan fazla çevrimiçi arama yer alıyor. Ayrıca, 20 pazarda faaliyet gösteren 1.100’den fazla şeften alınan ayrıntılı geri bildirimler ve Unilever Food Solutions’ın deneyimli şef ekibinin katkıları da sürece dahil edildi. Unilever Food Solutions şefleri, Geleceğin Menüleri’nde yer alan trendleri yansıtan lezzetli tarif konseptleri geliştirdi.Bu tarifler, trendler için ilham kaynağı olmanın yanı sıra işletmeler için en uygun trendlerin uygulamasına da rehberlik edecek şekilde hazırlandı.