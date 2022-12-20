Perfetti Van Melle, Mondelez'in ABD, Kanada ve Avrupa operasyonlarını satın aldı

Perfetti Van Melle, global sakız pazarında taşları yerinden oynatacak bir satın almaya imza atıyor. Vivident ile Türkiye pazarında ciddi bir pazar payına sahip olan Perfetti, Mondelez operasyonlarını da satın alarak en büyük rakiplerinden Trident'i de çatısı altına alacak.

Vivident, Air Heads, Mentos, Chupa Chups ve Fruit-tella gibi ünlü şeker markalarıyla tanınan Avrupa merkezli sakız ve şekerleme şirketi Perfetti Van Melle'ye satış sürecine dair konuşan Mondelez’den bir sözcü, satış sürecinin 2023'ün sonunda bitmesini beklediklerini söyledi.

Satışın kapsamı, Rockford, IL ve Skarbimierz, Polonya'daki üretim tesislerini ve ABD, Kanada ve Avrupa'nın yanı sıra Avrupa'daki Trident, Dentyne, Stimorol, Hollywood, V6, Chiclets, Bubbaloo ve Bubblicious gibi sakız markalarını içeriyor.

Mondelēz, Mayıs 2022'de de sakız ve ferahlatıcı ürünler endüstrisinden ayrılma planını açıklamıştı.