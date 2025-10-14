Hazır giyim sektörü alarm veriyor: 100 bin kişi işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya

Hazır giyim sektörü alarm veriyor. Türkiye’de imalat sanayi istihdamının yüzde 14’ünü sağlayan bu sektörde, 2026’nın ilk yarısına kadar 100 bin kişinin daha işini kaybetme riski bulunuyor. Nefes'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre son 2,5 yılda zaten 300 bin kişi işsiz kalmıştı. Üstelik Türkiye’deki üretim maliyetleri rakip ülkelere göre kısa sürede yüzde 40-60 oranında artınca sektörde sıkıntı büyüdü.

"Artık burada ekmek yok”

Hazır giyim sektörü 2024’ü 17.9 milyar dolar ihracatla kapatmıştı. Bu yılın ilk 9 ayında ise ihracat yüzde 6.5 düşerek 12.7 milyar dolara indi. TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclisi Başkanı Şeref Fayat, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin daha az adette daha yüksek cirolar ile ihracat yapacağını söyledi. Fayat, düşen adetlere bağlı olarak istihdam çıkışlarının da süreceğini vurgulayarak, “2026’da istihdamda yüzde 10’dan fazla bir kayıp beklemiyorum. 100 bine yakın bir kayıptan sonra stabilize olacağını, toparlanmanın başladığı süreçten itibaren de ciromuzun 3-4 yıl içinde tekrar 22 milyar dolara çıkacağını düşünüyorum. Sektörden çıkan çalışanlar da işverenler de bir daha sektöre girmeyecekler. Artık burada ekmek yok” diye konuştu.

“Hızlı pahalılaşma ve yanlış ekonomik kararlar”

Fayat, Türkiye hazır giyim sektörünün son iki yılda yaşadığı zorlukların temelinde “hızlı pahalılaşma” ve “yanlış ekonomik kararlar” olduğunu vurgulayarak, “Çin olacağız diye yanlış yatırımlar yaptık. Özellikle hammadde ve iplikte bu hataların sonuçlarını yaşıyoruz. Ardından frene basıp dövizi baskılayıp faizi artırınca da duvara tosladık. Türkiye, 15 yılda kademeli olarak yapması gereken dönüşümü iki yılda zorla yaptı. Bu kadar hızlı bir değişim binlerce firmanın kapanmasına, 300 bine yakın kişinin işini kaybetmesine yol açtı” dedi.

Maliyetlerde yaşanan artış sektörün rekabet gücünü zorladı

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, mevcut ekonomik koşulların hazır giyim sektöründe ciddi maliyet artışlarına yol açtığını ancak 2026 yılının sektör için yeniden ivme yılı olacağına inandığını dile getirdi. Paşahan, son dönemde maliyetlerde yaşanan artışın sektörün rekabet gücünü zorladığını vurgulayarak, “Geride kalan dönemde maliyetlerimiz yüzde 420 arttı, kur ise sadece yüzde 174 yükseldi. Pazarımızın yüzde 70’i Avrupa Birliği ve Euro bölgesi. Son iki yılda artan maliyetlere, kura gelen artışa ve faizin bulunduğu seviyelere baktığınızda aradaki fark zaten görülüyor” ifadelerini kullandı.