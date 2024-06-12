ITM, dünyanın en büyük ikinci fuarı oldu

İstanbul’da TÜYAP’ta 4-8 Haziran tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı’nda (ITM), binden fazla firma stant açtı. 13 holde gerçekleşen fuarın ziyaretçi profili ise yarı yarıya yabancılardan oluştu. Türk tekstil makineleri özellikle yabancılardan büyük ilgi gördü.

Teknik Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Necip Güney, bu fuarın dünya markası haline geldiğini belirterek eş zamanlı olarak Hightex Fuarı’nı da düzenlediklerini vurguladı. Güney, “Fuarda, denim teknolojileri için de özel bir bölüm ayırdık. Çünkü bu konudaki üreticilerimiz, daha geniş yer talep ettiler. Bu arada, özellikle AB ülkelerinin sadece bize değil, Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkelerine yönelik vize kısıtlamaları bizim fuarımıza ilgiyi daha da artırdı. Bu bölgelerdeki tekstil sanayicileri Avrupa’daki fuarlar yerine bize gelmeyi tercih ettiler.” dedi.