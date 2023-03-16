Küresel boya sektörü İstanbul’da bir araya geldi

Küresel boya sektörün temsilcileri, İstanbul’da bir araya geldi. İngiltere, Amerika, Meksika, Brezilya, Avustralya, İspanya, Almanya, Fransa’nın içinde bulunduğu birçok ülkede faaliyet gösteren 11 farklı derneğin üst düzey temsilcilerinin katıldığı Dünya Boya Birliği (WCC) yıllık toplantısı bu yıl Türkiye Boya Sanayicileri Derneği’nin (BOSAD) ev sahipliğinde 15 Mart Çarşamba günü İstanbul’da gerçekleşti.

164 milyar dolarlık hacme sahip boya ve kaplama sektörünün en önemli temsilcilerini buluşturan ortak toplantının ana sponsorluğunu ise İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) üstlendi.

Boya sektörünün 2022 yılı ihracatı, 1,4 milyar dolar

Toplantıda konuşan BOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akçalı, Türkiye boya pazarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye kişi başı boya tüketiminin 11 kilogram olduğunu belirten Akçalı, “20 tane orta ve büyük ölçekte boya üretim firmasına sahip toplamda 350 üreticiyiz. 300 bin kişiye doğrudan ve dolaylı iş gücü yaratıyoruz. 200’e yakın ülkeye ihracatımız var. 2022 yılında toplam hammadde dahil olmak üzere 1,4 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. En çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında Rusya, Irak, Özbekistan, İran ve Mısır var. İnşaat sektöründe Türkiye; İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya’nın ardından 5’inci sırada bulunuyoruz. Elektrostatik toz boya ve verniklere baktığımız zaman ise Avrupa’da ilk üçteyiz.” dedi.

Kimya sektörün 2030 ihracat hedefi, 50 milyar dolar

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ise, Türk kimya sanayine dair rakamları ve hedeflerini paylaştı. Pelister, “2022 itibarıyla toplam 254 milyar dolarlık ülke ihracatının içinde 33.6 milyar dolar ile kimya sektörümüz birinci sıraya yerleşti. Bugün ülke ihracatında yaklaşık yüzde 15’ine yaklaşmış durumda. 2030 senesinde ise kimya sektörümüzün hedefi 50 milyar doları aşmak.” şeklinde konuştu.