Yılnak 2025 için sürdürülebilirlik ve yeni yatırımlara odaklandı

1973 yılında kurulan ve 2011 yılından bu yana Alp Özler Grubu'nun önemli bir parçası olan Yılnak, ağır nakliye ve proje lojistiğinde dünya çapında projelerle ön plana çıkıyor.

"Ne taşıdığımızı biliyoruz"

"Ne taşıdığımızı biliyoruz" sloganıyla hareket eden şirketin filosunda; 50'den fazla ağır nakliye kamyonu ve 100'den fazla özel treyler yer alıyor.

Hâlen 3 ülke ve 8 şehirde ofisleri bulunduğunu belirten Yılnak Genel Müdürü Ömer Gece, “120'den fazla profesyonelden oluşan ekibimiz, enerji projeleri ve ağır yükler için lojistik ve nakliyede mükemmellik sunmaya adanmıştır.Yılnak, 56 ülke ve 4 kıtaya yayılmış geniş küresel ağımızla desteklenen anahtar teslim çözümler sunmada eşsizdir. Bu kapsamlı erişim, dünya çapındaki stratejik ortaklıklarımız ve acentelerimizle birleştiğinde, operasyonel zorluklara hızlı ve etkili yanıtlar sağlayarak lojistik sektöründeki saygın konumumuzu güvence altına almaktadır” dedi.

Her projenin kendine özgü ihtiyaçlarını karşılama konusunda uzmanlaştıklarının altını çizen Gece, “Müşterilerimizin beklentilerini aşmak için hizmet verimliliğine, maliyet etkinliğine ve rekabet avantajlarına odaklanıyoruz.Yılnak, yenilenebilir enerji, petrol ve gaz, inşaat ve altyapı ve endüstriyel enerji sektörüne hizmet verme konusunda uzmanlaşmıştır. Karmaşık lojistik ve ağır nakliye taleplerini ele alma konusundaki uzmanlığımızın bir kanıtıdır” diye konuştu.

“Yenilenebilir enerji projelerine olan bağlılığımız, bizi dinamik enerji sektöründe tercih edilen lojistik ortağı yapar”

Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya dahilbir çok coğrafyada operasyon gerçekleştirdiklerini, bunlarla sınırlı olmamak üzere rüzgar enerjisi projeleriyle bilinen bölgelerde stratejik olarak hizmet verdiklerini belirten Gece, “Yenilenebilir enerji projelerine olan bağlılığımız, sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunma konusundaki özverimizi vurgular ve bizi dinamik enerji sektöründe tercih edilen lojistik ortağı yapar” dedi.

Gece, Yılnak'ın THY Kargo Departmanını Atatürk Havalimanı'ndan yeni İstanbul Havalimanı'na taşımadaki üstlendiği rolün karmaşık ve yüksek riskli projeleri ele alma yeteneğini gösterdiğini bildirdi.

Projenin 72 saate gerçekleştirilmesinin öngörülmesine rağmen, 56 saat gibi rekor bir sürede tamamlandığı bilgisini veren Ömer Gece, “Ayrıca yenilenebilir enerji sektörüne verdiğimiz hizmetler kapsamında RES özelinde 2024 yılı içerisinde tamamlanmış olan 210Megawatt Rüzgar Enerji Santrallerinin kurulumu için gerekli olan lojisik, vinç ve mühendislik hizmetlerimizi başarı ile yerine getirdik. Ülkemizin yenilenebilir enerji kapsamında koymuş olduğu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için bu alanda ki lojistik ve yük mühendisliğinin önemini vurgulamak isteriz” dedi.

Proje taşımacılığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gece, 2024’ün sektör için hem zorluklarla hem de fırsatlarla şekillendiğini bildirdi. Özellikle küresel ekonomik dalgalanmalardan, altyapı sorunlarına kadar pek çok faktörün, lojistik süreçlerdeki verimliliği etkilediğine değinen Gece, “Ancak, bizler bu zorluklara karşı esnek ve hızlı çözümler geliştirerek, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam ettik. Dijitalleşme ve teknolojik yatırımlarımız sayesinde, taşıma süreçlerini daha verimli hale getirdik” diye konuştu.

2025 yılında sektördeki büyüme potansiyelini daha fazla değerlendirmeyi öngördüklerini söyleyen Ömer Gece, “Öncelikli hedefimiz, projelerimiz kapsamında sunmuş olduğumuz hizmetlerde ağır kaldırma konusunda yüksek kapasiteli mobil ve paletli vinç yatırımlarını hızlandırmak var. Müşterilerimize tamamlayıcı hizmet sunma konusunda kararlıyız ve bu konuda ihtiyacımız olan vinçlerin yatırımlarına bir an önce yapmak için hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam etmekteyiz” dedi.

Teknolojik altyapıyı güçlendirmek ve dijital yatırımları artırmayı da hedeflediklerini aktaran Gece, “Bu sayede, taşıma süreçlerini daha güvenli ve sürdürülebilir hale getireceğiz. Altyapı sorunlarına karşı çözüm geliştirme noktasında sektördeki diğer aktörlerle iş birliği yaparak, taşıma güzergâhlarını optimize etmeyi hedefliyoruz. İnsan kaynağına yapılan yatırımlarla, nitelikli lojistik uzmanlarını ekibimize katmayı ve sektördeki eğitim açığını kapatmayı planlıyoruz. 2025 yılı, Yılnakiçin global alanda büyüme ve sürdürülebilirlik açısından önemli bir yıl olacak” ifadelerini kullandı.

"Yılnak, Türkiye’nin rüzgar enerjisi sektöründe önemli bir paydaş haline geldi"

Yılnak’ın geniş ve genç filosuyla, son teknoloji özel ekipmanlarıyla ve deneyimli kadrosuyla hizmet verdiği tüm sektörlerdeki operasyonlarını başarıyla yönettiğine değinen Ömer Gece, “ Türkiye’nin rüzgar enerjisi sektöründe önemli bir paydaş haline gelen Yılnak, güzergah analizi, izinlerin alınması, montaj ve kurulum desteği gibi aşamalarda müşterilerine kusursuz bir hizmet sunmak hedefiyle yoluna devam ediyor” dedi.