Otomotiv sektörü eylülde rekor kırdı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2025 yılı Eylül ayı otomotiv satış verilerini açıkladı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,71 oranında artarak 110 bin 302 adet oldu. Bu rakam, eylül rekoru olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde otomobil satışları yüzde 26,77 artarak 88 bin 274 adet, hafif ticari araç satışları yüzde 21,66 artarak 22 bin 28 adet oldu.

10 yıllık eylül ayı ortalama satışlara göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 66,5, otomobil pazarı yüzde 72,2, hafif ticari araç pazarı yüzde 47,2 arttı.

9 ayda 927 bini geçti

Nefes'ten Emre Deveci'nin haberine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,15 oranında artarak 927 bin 647 adet olarak gerçekleşti.

Bu dönemde otomobil satışları yüzde 9,98 oranında artarak 742 bin 687 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,92 artarak 184 bin 960 adet oldu.