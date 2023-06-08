Bant Boru üç kıtada üretmeye devam edecek

RAMAZAN AYDIN

KOCAELİ - Amerika ve Güney Afrika lokasyonlarını 2022 yılında aktif hale getirdiklerini ve buralarda yatırımlarının devam ettiğini söyleyen Bant Boru CEO’su Sinan Gider, iki lokasyonda toplam 4 milyon Euro tutarında makine ve fiziki yatırım yaptıklarını belirtti. Almanya’da bulunan lokasyonlarını 5 bin metrekareye çıkardıklarına değinen Gider, Amerika’da 3 bin metrekare, Güney Amerika’da ise 2 bin 500 metrekare alana sahip iki fabrika kurduklarını sözlerine ekledi. BMW ile 2024’te başlayıp, 2034’e kadar sürecek olan 55 milyon Euroluk bir projenin tedarikçisi olduklarını ve BMW’nin 2024’ten itibaren üreteceği araçların üçte birinin fren borularını Bant Boru’nun tedarik edeceğini söyleyen Sinan Gider, “Global projelerin üretim lokasyonları arasında Amerika, Almanya, Güney Afrika, İngiltere ve Macaristan var. Almanya ve Güney Afrika’da kendi lokasyonlarımızda üretim yapacağız. Amerika ve Macaristan’da ise proje partnerimiz olan bir Japon firması ile çalışıyoruz” dedi. BMW projesi ile beraber küresel tedarik zincir teşvikinden faydalanma fırsatı yakaladıklarını söyleyen Gider, “KTZ’ye başvuru yapmıştık ve onayımızı aldık. 1,7 milyon dolar tutarında yapacağımız yatırımların teşvikinden faydalanacağız” şeklinde konuştu.

“710 ve 769 Romanya projesi yakında devreye girecek”

Ford Otosan’ın fren borusunda tek tedarikçisi olduklarına dikkat çeken Gider, “Ford Otosan’ın hem Gölcük tarafında hem de Romanya kanadında büyük atılımlar olacak. Romanya’dan da proje aldık ve bunların yatırımlarına başladık. 710 projesi ve 769 Romanya projesi yakında devreye girecek. 2024 sonunda Volkswagen ile ortak üretileceğimiz 8 milyon araçlık projenin tek tedarikçisi biz olduk. Türkiye içerisinde bu projelere yönelik 3,5 milyon Euroluk bir yatırım yaptık” diye konuştu. Türkiye’nin beyaz eşya sektöründe Avrupa’nın üstü, Çin’den sonra ise ikinci büyük imalatçısı olduğunu dile getiren Sinan Gider, uzun zamandan beri hem Türkiye’de hem de global projelerinde Bosch ve Siemens ile çalıştıklarını, Arçelik ve Vestel ile iş birlikteliklerinin devam ettiğini belirtti. Hem otomotiv tarafında hem de beyaz eşya tedariki noktasında büyüme sağladıklarını dikkat çeken Gider, “Yüzde 60’a yakın ihracatımız var. Beyaz eşya tarafında yüzde 10, otomotiv tarafında ise yüzde 90 büyüklüğümüz var.”

“Togg’da bizim de payımız var”

Togg’un bütün fren sistemlerinde kullanılan boruları ve hortumları Bant Boru’nun tedarik edeceğini söyleyen Sinan Gider, sözlerine şöyle devam etti: “Togg’un elektrikli olması, içerisinde Bant Boru’nun da bir payının bulunması bizim için gurur verici. Togg’u yalnızca bir araç olarak düşünmemek lazım. Şarj istasyonlarında tutunda, içerisinde kullanılan tüm ekipmanlara kadar koca bir ekosistemdir. Hazirandan sonra adetlerin artması ile beraber Togg’u sokaklarda görmeye başlayacağımıza inanıyorum.”