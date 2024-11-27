BYD sert fiyat savaşına hazırlanıyor! Araç fiyatlarında indirim sinyalini verdi

Türkiye’de yatırım kararı alan Çinli otomobil devi BYD, 2025 yılına otomotiv piyasasını kızıştıracak bir kararla girmeye hazırlanıyor. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi araç fiyatlarında büyük indirime gideceğinin ilk sinyalini verdi.

Araç fiyatlarında yüzde 10’luk indirim gündemde

Bloomberg'in haberine göre, BYD'nin sosyal medya platformlarına da ekran görüntüleri yansıyan mektubunda adı belirtilmemiş bir tedarikçiden yüzde 10 indirim istediği görüldü. Bu taleple Çin'de sert bir fiyat savaşına hazırlandığını gösterdi. Çarşamba günü sosyal medya platformlarında da görülen ve BYD'den geldiği belirtilen bir e-postanın ekran görüntüsü, adı açıklanmayan bir tedarikçiden Ocak ayından itibaren yüzde 10 fiyat indirimi talep edildiğini gösterdi.

"Yıllık pazarlık otomotiv sektöründe yaygın uygulama"

BYD'nin halkla ilişkiler ve marka direktörü Li Yunfei, Çarşamba günü Weibo'da yayınlanan e-postaya ilişkin olarak “Tedarikçilerle yıllık pazarlık otomotiv sektöründe yaygın bir uygulamadır. Tedarikçilere fiyat düşürme hedefleri sunuyoruz. Bunlar zorunlu gereklilikler değil. Pazarlık yapabiliriz” açıklamasını yaptı.

BYD indirim için kendini konumlandırıyor

E-posta, elektrikli araç üreticisinin önümüzdeki yıl daha fazla indirim yapmak için kendini konumlandırmaya çalıştığını gösterdi. Çin'in otomobil pazarında yaklaşık iki yıldır devam eden fiyat savaşı, bir konsolidasyon dalgasına yol açarken, küçük oyuncuları da oyun dışına itti.

Rekor satışlar piyasaya damga vurdu

Şirket rekor düzeyde gelir ve kazanç sağlamaya devam ediyor. En son çeyrekte BYD'nin geliri ilk kez Tesla'yı geçerken brüt kâr marjı da son bir yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 21,9'a yükselmişti.

En çok satış yapan marka tahtına oturabilir

Çin'in en çok satan otomobil markası haline gelen BYD, Ekim ayındaki yarım milyonluk rekor satış da dahil olmak üzere bu yıl yaklaşık 3,2 milyon plug-in hibrid ve elektrikli araç sattı.

Şirketin yıl sonuna kadar en az 4 milyon satış rakamına ulaşması bekleniyor.