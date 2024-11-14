CEO Gürcan Karakaş açıkladı: Togg'a Çinli ortak için imkanlar araştırılıyor

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, şirketin ihracat hedefleri ve ortaklık fırsatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Karakaş, Togg için olası ortaklık seçeneklerinin değerlendirildiğini belirtirken, ihracatın 2025 yılı Eylül ayında başlayacağını söyledi. Azerbaycan’ın Bakü kentinde düzenlenen COP29 zirvesinde Bloomberg HT'ye konuşan Karakaş, şirketle ilgili son gelişmeleri paylaştı.

"Gemlik tesisimiz Avrupa'nın en temiz tesisi"

Karakaş, Togg'un üretim sürecinde de sürdürülebilirliğe ve çevreye özen gösterdiğini belirtti.

Karakaş, "DNA'sında yeşil dünyayı, sürdürülebilirliği ön planda tutan bir şirket olarak biz doğduk. Bizim temel sözlerimizden bir tanesi çevremize gerçek anlamda orta-uzun vadeli katkıda bulunmak. Dolayısıyla sıfır emisyonlu bir aracı geliştirirken bunun üretimine de özen gösterdik. Bizim Gemlik'teki tesisimiz Avrupa'nın en temiz tesisi" ifadelerini kullandı.

"2 milyar Euro'ya yakın para harcadık"

Karakaş, Trugo sarj istasyonlarında da enerjinin yenilenebilir kaynaklardan geldiğini belirtti. Karakaş, "Biz hem ayrışmak için hem de sözlerimizin arkasında durmak için yüzde 100 yenilenebilir enerjiyle hareket ediyoruz. Bunun öneminin de her geçen gün artarak kullanıcılarımızda karşılık bulduğunu görüyoruz. Böyle bir yatırım, ufak tefek bir yatırım değil. Biz şu ana kadar 2 milyar euroya yakın para harcadık. Bunu yaparken de hem ortaklarımızın desteğiyle hem de vizyon ve stratejimizle sürdürülebilirliği ön planda tuttuk" dedi.

Karakaş, "Geçen sene bizlerin beklentisinin ötesinde bir teveccüh vardı. 177 bin aracı ön siparişini almıştık. Geçen sene yüzümüzün akıyla teslimatları yaptık. Bu sene artık bir sıra yok, sistem oturdu. Sistem oturduğu için de kullanıcılarımızın Trumore üzerinden seçtikleri konfigürasyonları, konfigürasyonun seçimine bağlı olarak 1-3 hafta içerisinde üreterek teslim ediyoruz" dedi.

"Ortaklık çalışmalarını değerlendiriyoruz"

Karakaş, Togg’un satış sisteminin oturduğunu ve müşteri konfigürasyonuna göre 1-3 hafta arasında araç teslimatı yapıldığını belirtti. Yenilikçiliği sürekli bir hedef olarak gördüklerini vurgulayan Karakaş, Çinli şirketlerle olası ortaklık çalışmalarıyla ilgili de "Bu tür imkanları değerlendiriyoruz, belli bir noktaya geldiğimizde açıklayacağız. Ancak bu noktaya iki yıl sonra ulaşmayı beklemiyoruz" dedi.

Avrupa'ya ihracat

Karakaş ayrıca yeni bir model için testlerin sürdüğünü ve Nisan ayında ön siparişlerin başlamasının planlandığını söyledi. İhracat konusunda öncelikli hedeflerinin Türkiye'de başarı elde etmek olduğunu ifade eden Karakaş, “Şu anda Türkiye’de satılan her üç elektrikli araçtan biri Togg. Avrupa’ya ihracatımızı ise 2025 yılı Eylül ayı civarında başlatmayı planlıyoruz,” açıklamasını yaptı. Karakaş, 40 bin aracı doğrudan satış yöntemiyle sattıklarını ve alternatif satış modellerini de değerlendirebileceklerini belirtti.