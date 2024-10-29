Çekya, C-390 nakliye uçağı satın aldı

Çekya Savunma Bakanlığı, 2 adet C-390 Millennium çok maksatlı nakliye uçağı satın almak üzere 25 Ekim tarihinde Embraer ile sözleşme imzaladı. Siparişi verilen NATO standartlarındaki uçaklar, Çek Hava Kuvvetleri’nin operasyonel kabiliyetlerini modernize etmeye ve geliştirmeye yönelik tedarik edilecek.

Embraer tarafından yapılan habere göre siparişte uçakların yanı sıra C-390’ların Çek filosuna entegrasyonunu sağlamak amacıyla kapsamlı bir eğitim ve destek paketi de yer alıyor. Bu uçaklar; askerlerin, araçların ve ekipmanların taktiksel taşınması, tıbbi tahliye, yangın söndürme, afet yönetimi ve hava-hava yakıt ikmali gibi geniş bir görev yelpazesini yerine getirebilecek. Çekya Savunma Bakanı Jana Černochová siparişle ilgili olarak şu ifadelerde bulundu:

“Tarih, askeri kuvvetlerin insanları ve ağır yükleri uzun mesafelere taşıma gerekliliğini açıkça göstermektedir. Afganistan ve Sudan’dan gerçekleşen tahliye operasyonları bu ihtiyacın belirgin kanıtlarıdır. Bu bağlamda, Hava Kuvvetlerimizin bu görevleri icra edebilecek nitelikte uçaklar edinmiş olmasından büyük memnuniyet duyuyorum.” Embraer Savunma ve Güvenlik Başkanı ve CEO’su João Bosco Costa Junior ise şu açıklamalara yer verdi:

“NATO üyesi Çekya’nın bu siparişi, Embraer için kıymetli bir güven göstergesidir. Bu güven, en zorlu görevlerin üstesinden gelebilmek adına müşterilerimize gerekli operasyonel kabiliyetleri sağlamak için en gelişmiş teknolojiyi uygulama yönünde bizi teşvik etmektedir. Bu siparişle birlikte, Embraer onlarca yıldır uzmanlığı ve ürün kalitesi ile tanınan Çek havacılık sanayisiyle olan bağlarını daha da güçlendirecektir.”

C-390, 26 tonluk taşıma kapasitesine ve 470 knot maksimum hıza sahip

26 tonluk taşıma kapasitesine ve 470 knot maksimum hıza sahip olan C-390, Brezilya merkezli Embraer tarafından geliştirilmektedir. Çift IAE V2500 turbofan motoru, arka rampalı geniş kargo bölmesi ve sağlam iniş takımları, zorlu görevleri ve stabilize edilmemiş pistlerden operasyonları gerçekleştirmesini mümkün kılmaktadır.

Dünya genelinde hizmette olan mevcut C-390 filosu, 15000 uçuş saatini aşmış olup %93 görev kabiliyeti oranı ve %99’u aşan görev tamamlama oranları ile kendi kategorisinde öne çıkmaktadır. Çekya’nın yanı sıra C-390 uçağı; NATO üyesi Hollanda, Macaristan ve Portekiz’e ek olarak Avusturya, Brezilya, Güney Kore ve Fas tarafından da tercih edilmiştir.