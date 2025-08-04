Dünyanın ilk insansız paramotoru sahneye çıktı

VEYSEL AĞDAR

Innovita Teknoloji’nin geliştirdiği insansız hava aracı paramotor, IDEF 2025’te tanıtıldı. Geleneksel İHA’lara kıyasla düşük maliyetli, yüksek taşıma kapasiteli ve modüler yapısıyla dikkat çeken araç; savunma, tarım ve afet operasyonlarında devrim yaratmayı hedefliyor.

Paramotorun, uzun havada kalış süresi, yüksek taşıma kapasitesi ve düşük operasyonel maliyetiyle öne çıktığını söyleyen Innovita Teknoloji’nin kurucu ortaklarından Ufuk Suat Aydın, aracın geleneksel sabit kanatlı ve çok motorlu İHA’lardan farklı olarak, 75 kilograma kadar yükü 2 saat boyunca taşıyabildiğini ve araca entegre edilecek yüke bağlı olarak bu sürenin 6 saate kadar uzayabildiğini belirtti. Paramotor İHA’yı bir sedan otomobilin bagajına sığabilecek kadar kompakt boyutlarda tasarladıklarını aktaran Aydın, yük taşıma hacminin 90 litreyi bulduğunu, sadece keşif ve gözetleme değil; askeri silah entegrasyonu, yangınla mücadele, tarımsal veri toplama ve afet bölgelerine insani yardım gibi çok sayıda görev için uyarlanabileceğini kaydetti.

Sessiz uçuş, yapay zekâlı rota: Yüzde 20 daha uzun havada kalış

İnsansız paramotorun en dikkat çekici özelliklerinden birinin, motoru kapatıldığında 1’e 8 süzülme oranı ile yaklaşık 20 kilometrelik sessiz uçuş gerçekleştirebilmesi olduğunu vurgulayan Aydın, bunun da özellikle sınır gözetleme, kaçakçılıkla mücadele ve istihbarat görevlerinde büyük avantaj sağladığını kaydetti. Uzun uçuş menzili, tam yükle 80-400 kilometreyi bulan insansız paramotorun tam otonom uçuş kabiliyetine sahip olduğunu ifade eden Aydın, “Geliştirdiğimiz yapay zekâ destekli sistem sayesinde yükselen hava akımları, yani "termikler" rota üzerinde algılanabiliyor. Bu sistem, paramotorun belirlenen rotadan sapmadan, en verimli hava akımlarını kullanarak enerji tüketimini azaltmasına ve uçuş süresini yaklaşık yüzde 20 oranında uzatmasına imkân tanıyor” diye konuştu.

Silah entegrasyonu için ilk adım atıldı

IDEF 2025 kapsamında, insansız paramotorun silah sistemleriyle entegrasyonu için bir Türk savunma sanayii firmasıyla niyet protokolü (MoU) imzalandı. Aydın, bu iş birliğiyle insansız paramotorun operasyonel kabiliyetlerinin askeri sahada artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Tarımda ve afette “yüksekten destek”

İnsansız paramotorun tarım sektörü için de önemli potansiyel taşıdığına dikkat çeken Aydın, geniş arazilerde görüntüleme ve veri toplama amacıyla kullanılabileceğini belirterek, “Tarımsal analiz firmaları, bitki gelişim takibi, yabancı ot tespiti gibi işleri yaparken cihazları bizim platformumuz taşıyor. Bu iş birliği sayesinde tarımda yüksek verimliliğe katkı sağlıyoruz” diye konuştu. Paramotorun yangın, deprem, sel vb. doğal afetlerde de faydalı katkılarının kaçınılmaz olduğunun altını çizen Aydın, yangın topları taşıyabilen ve nokta atışıyla yardım ulaştırabilen insansız paramotorun; orman yangınlarında, deprem bölgelerinde ve diğer afet senaryolarında da hızlı ve etkili müdahale aracı olarak kullanılabileceğini kaydetti.

20 bin feet’e kadar çıkabiliyor

Paramotorların insansızlaştırılmasıyla 250 kilograma kadar taşıma kapasitesi olan yakıtlı versiyonları geliştirdiklerini vurgulayan Aydın, elektrikli versiyonlarda ise 150 kiloya kadar taşıma kapasitesinin mümkün olduğunu ifade etti. Test uçuşlarında 4 bin metrenin üzerine çıkıldığı belirten Aydın, geliştirdikleri sistemlerin 20 bin feet (yaklaşık 6.000 metre) irtifaya kadar çıkabileceğini kaydeden Aydın, uçuş menzilinin ise tam yükle 80-400 kilometreyi bulduğunu söyledi.

Küçük ama çevik: Innovita’nın Ar-Ge gücü

Savunma sanayii alanındaki mühendislik deneyimleriyle gömülü sistem yazılım ve donanımı geliştiren bir Ar-Ge firması olduklarını kaydeden Aydın, küçük ve çevik bir ekip olarak hızlı prototipleme, kalite odaklı üretim ve müşteri memnuniyetini önceliklendiren bir anlayışla çalıştıklarını vurguladı.