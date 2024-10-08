Garanti BBVA Emeklilik Kritik Kadın Hastalıkları Sigortası artık Mobil’den yaptırılabiliyor

Şubeye gitmeye gerek kalmadan Garanti BBVA Mobil’den hızlı ve kolayca yaptırılan bu sigorta ile ödenen aylık primler için ortalama %27 oranında vergi avantajından da faydalanılabiliyor. Sigorta yaptıran herkese yılda 1 kez ücretsiz mamografi ve diş bakım paketi hediye ediliyor.

"31 Ekim’e kadar sigorta yaptıran kadın müşterilerimize 1.500 TL değerinde alışveriş çeki"

Konu ile ilgili konuşan Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, “ Dünya Sağlık Örgütü ülkemizde meme kanseri görülme sıklığının 2040 yılında %40 oranında artacağını belirtiyor. Bu tarz projeksiyonlar erken teşhisin önemini de tekrar tekrar hatırlamamız, hatırlatmamız gerektiğinin bir işareti. Farkına varmak, bilinçli olmak, düzenli kontroller yaptırmak bu işin ilk adımı. Önemli olan başımıza bir şey gelmeden hem sağlığımız hem de olası durumlarda karşılaşacağımız ihtiyaçlar için önlem almak. Biz de tam bu yüzden özellikle tedavisi uzun ve masraflı kadın hastalıklarına finansal güvence sağlayan bu ürünlerimizi sektöre kıyasla uygun prim ve çeşitli ödeme imkânlarıyla sunmaya gayret ediyoruz. Müşterilerimiz dilerlerse 399 TL’den başlayan peşin ödeme dilerlerse de kredi kartı ile 9 taksite kadar ayda sadece 44 TL’den başlayan ödemelerle bu sigortayı yaptırabilirler. Sigorta 1 yıllık olarak yapılabiliyor ve sigortalanan yıl içerisinde riskin gerçekleşmesi durumunda müşterilerimiz teminat tutarı kadar toplu ödeme alarak tedavi masraflarını veya farklı ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Şirket olarak daha çok kadının bu güvenceye sahip olmasını destekliyoruz. Bu ürünümüzü daha erişilebilir kılmak için Eylül ayında Garanti BBVA Mobil’e ekledik. Müşterilerimiz artık birkaç dakikada bu ürüne sahip olabilir; kendilerini ve sevdiklerini, hayatın getirebileceği olumsuzluklara karşı koruma altına alabilirler. Üstelik Dünya Meme Kanseri Farkındalık Ayı’na özel olarak 31 Ekim’e kadar bu sigortayı yaptıran kadın müşterilerimize 1.500 TL değerinde alışveriş çeki hediye ediyoruz.” dedi.