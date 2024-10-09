RBC: Milton Kasırgası küresel sigorta sektörü için 60 milyar dolara mal olabilir

Kategori 5 seviyesindeki Milton kasırgasını çarşamba günü geç saatlerde ya da perşembe günü erken saatlerde Florida Körfez Kıyısı'na ulaşması bekleniyor.

Kıyı bölgelerinde bir milyondan fazla kişi tahliye emri altında. 60 milyar dolarlık bir kaybın 2022 yılında Florida'yı vuran Ian Kasırgası'ndan kaynaklanan kayıplara benzer olacağını belirten RBC analistleri, Milton için yapılan bu tahminin sigorta sektörü için "çok yönetilebilir" olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

RBC analistleri, "Piyasa, Ian Kasırgası'nın 2022'deki 60 milyar dolarlık sektör kaybına benzer bir etkiyi fiyatlandırıyor gibi görünüyor"

Swiss Re Enstitüsü'ne göre Ian, 2005'teki Katrina Kasırgası'nın ardından bir kasırgadan kaynaklanan ikinci en büyük sigortalı kayıptı.