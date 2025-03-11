Sun Tekstil, net karda yüzde 159 artışa imza attı

İZMİR / EKONOMİ

Sun Tekstil, 2024 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. 2024 yılında Sun Tekstil ve bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil'in konsolide net kârı, %159'luk bir artışla 904 milyon TL'ye ulaşarak büyük bir finansal başarıya imza attı. Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, “Jeopolitik gerginliklerin devam ettiği ve küresel belirsizliklerin arttığı bir yılı geride bırakırken, zorluklara rağmen 2024'ü güçlü finansal yapımızı koruyarak tamamladık” dedi.

Küresel büyüme hedefleri doğrultusunda yatırımlarına kararlılıkla devam ettiklerini dile getiren Ünlütürk, “2024 yılı boyunca, Sun Tekstil olarak 39 milyon adet giysi, Ekoten Tekstil olarak ise 7 milyon kg örme kumaş satışı gerçekleştirerek satış gelirlerimizi geçen yıla oranla %15 artışla 301 milyon eurodan, 345 milyon euroya ulaştırdık. Konsolide satışlarının %87’sini yurt dışına ihraç eden grup olarak, Sun Tekstil’de 2024’te Ege Bölgesi hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe en yüksek ihracat yapan firmalar arasında birinci sırada olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Geçen yıl boyunca ekonomik dalgalanmalara, kurun yatay seyirli devam etmesine, artan enflasyon oranlarına ve yükselen ham madde ile işçilik maliyetlerine rağmen operasyonel verimliliğini ve etkin maliyet yönetimini ön planda tuttuklarını aktaran Ünlütürk, “Bu sayede, brüt kar marjı %21 seviyesinde korunarak, enflasyon ve maliyet artışlarına karşı başarılı bir strateji izlendi. FAVÖK %8'lik bir artışla 1,7 milyar TL'ye ulaştı ve FAVÖK marjı %14 olarak gerçekleşti. Ayrıca, Sun Tekstil 2024 yılında, net nakit pozisyonunu %378 artırarak 103 milyon TL'den 492 milyon TL'ye çıkarmayı başardı” diye konuştu.