  1. Ekonomim
  2. Tarım
  3. İki bakanlık ortak çalışma başlattı: İşlem yapılmayan tarlalar kiralanacak
Takip Et

İki bakanlık ortak çalışma başlattı: İşlem yapılmayan tarlalar kiralanacak

Binlerce dönüm boş arsa ve tarla atıl durumda bekliyor. Bakanlık, yeni bir çalışma başlatarak iki yıl boyunca konut yapılmayan tarım arazilerini, tarım yapacak kişilere kiralamayı planlıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İki bakanlık ortak çalışma başlattı: İşlem yapılmayan tarlalar kiralanacak
Takip Et

Konut satışları düşmeye devam ederken finansmana ulaşamayan veya fiyatları yüksek bulan alıcılar, yatırımlarını arsa veya tarlalara yapıyor. 2023 yılında gayrimenkul dışı alımlar tarihî rekor kırdı. Özellikle 1 milyon ile 3 milyon lira arasındaki imarlı arsalar, 500 bin lira ile 900 bin lira arasındaki tarlalara ilgi oldukça arttı. Ancak alıcılar ‘geleceğe yatırım’ mantığıyla baktıkları bu topraklara bir işlem yapmadan uzun yıllar bekletiyor. Bu da hem arsa ihtiyacı olan konut sektörüne hem de tarım sektörüne zarar veriyor. Binlerce dönüm boş arsa ve tarla atıl vaziyette duruyor.

Bakanlık kiralayacak

Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı ortak çalışma başlattı. Buna göre iki sene üzerine konut yapılmayan tarım arazileri bakanlık tarafından, tarım yapacak kişilere kiralanacak. Kira geliri de arsa sahibine verilecek.

E-Ticaret’e AB standardı geliyor! Dijital pazardaki kurallar yeniden belirlenecekE-Ticaret’e AB standardı geliyor! Dijital pazardaki kurallar yeniden belirlenecekEkonomi

 

Dolar yılı nasıl tamamlayacak? İşte 7 yabancı kurumdan yeni tahmin!Dolar yılı nasıl tamamlayacak? İşte 7 yabancı kurumdan yeni tahmin!Ekonomi

 

Tarım
İlk yarıda 56,1 milyar liralık tarımsal destek ödemesi yapıldı
İlk yarıda 56,1 milyar liralık tarımsal destek ödemesi yapıldı
Bakan Yumaklı duyurdu: 2,1 milyar liralık tarımsal destek ödemesi yapıldı
Bakan Yumaklı duyurdu: 2,1 milyar liralık tarımsal destek ödemesi yapıldı
Bakan Yumaklı’dan hayvancılık destekleri açıklaması: Verim ve kalite artırılacak
Bakan Yumaklı’dan hayvancılık destekleri açıklaması: Verim ve kalite artırılacak
Hayvancılık destekleri 3 yıllık açıklandı
Hayvancılık destekleri 3 yıllık açıklandı
'Üretici pazarları' çiftçinin de vatandaşın da yüzünü güldürdü
'Üretici pazarları' çiftçinin de vatandaşın da yüzünü güldürdü
TMO, üreticiden 29 milyar lira değerinde ürün aldı
TMO, üreticiden 29 milyar lira değerinde ürün aldı