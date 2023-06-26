'Kahverengi kokarca’ya karşı 'samuray'

Karadeniz’deki tarım zararlısı ‘Kahverengi Kokarca’ya karşı önemli bir adım atıldı.Desteklenen proje kapsamında, biyolojik mücadele yöntemiyle kullanılan Samuray yabanarısı olarak bilinen Trissolcus Japonicus adlı parazit doğaya salındı.

Karadeniz bölgesinin önemli tarım zararlılarından biri olan kahverengi kokarcaya karşı mücadelede önemli bir adım atıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen proje, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Doğu Karadeniz Projesi Bölge İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ve Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (KİB) iş birliğiyle yürütüldü. Enstitü bünyesinde kurulan biyolojik mücadele laboratuvarı, Kahverengi Kokarca ile mücadelede önemli bir rol üstleniyor.

Son olarak, Artvin’in Hopa ilçesi Su gören mahallesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Artvin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve diğer paydaşlar bir araya geldi. Etkinlikte konuşan isimler arasında Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü adına Kibar Ak, Karadeniz İhracatçı Birlikleri Başkanı Hasan Sabır, Artvin Tarım ve Orman İl Müdürü Nejat Ulutaş, Doğu Karadeniz Bölge İdaresi Başkanlığı adına Şeref Demir ve TaGem adına Suat Kaymak yer aldı.

300’ den fazla bitkiye zarar veriyor

Kahverengi kokarcanın fındık, kivi, fasülye, elma, armut, şeftali, domates, biber, mısır, çeltik, buğday, süs bitkileri ve yabancı otlar gibi 300’den fazla bitki ürünü üzerinde zararlı etkileri olduğu belirtildi. Zararlı böceğin yayılış gösterdiği ülkelerde tarım alanlarında ciddi ekonomik kayıplara neden olduğu vurgulandı.

Etkinlikte, biyolojik mücadele yöntemiyle Kahverengi Kokarca ile mücadelede kullanılan Trissolcus Japonicus adlı yumurta paraziti doğaya başarıyla salındı. Bu adımın, tarım sektöründe önemli bir ilerleme olduğu ve zararlı böcekle mücadelede etkinin artırılmasına yardımcı olacağı ifade edildi. Trissolcus Japonicusun doğaya salınması, bölgedeki tarımın sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak ve çiftçilerin Kahverengi Kokarca zararlısıyla mücadelesine daha etkili bir çözüm sunacak.

Proje kapsamında düzenlenen etkinlikte, katılımcılar Kahverengi Kokarca zararlısının olumsuz etkileri üzerine bilgilendirildi. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü adına konuşan Kibar Ak, Kahverengi Kokarca;nın polifag bir zararlı olduğunu ve birçok bitki türüne zarar verdiğini vurguladı. Ayrıca, Kahverengi Kokarcanın tarım alanlarında büyük ekonomik kayıplara yol açtığını ve bu nedenle mücadelesinin önemli olduğunu belirtti.

Sabır: ihracat gelirlerini olumsuz etkiliyor

Karadeniz İhracatçı Birlikleri Başkanı Hasan Sabır ise Kahverengi Kokarca zararlısının ihracat üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çekti. Kahverengi Kokarcanın yayılım gösterdiği ülkelerde tarım ürünlerine verdiği zararın, ihracat gelirlerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Bu nedenle, biyolojik mücadele yöntemlerinin kullanılmasının önemine vurgu yaptı. Artvin Tarım ve Orman İl Müdürü Nejat Ulutaş ise Artvin’in fındık üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Kahverengi Kokarca zararlısının fındık üretimini olumsuz etkilediğini ve bu nedenle mücadelesinin büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Biyolojik mücadele yöntemlerinin kullanılmasıyla çiftçilerin kimyasal ilaç kullanımını azaltabileceğini ve doğaya daha dost bir tarım uygulamasının sağlanacağını ifade etti.

Doğu Karadeniz Bölge İdaresi Başkanlığı (DOKAP) adına konuşan Şeref Demir ve Ta Gem adına Suat Kaymak, Kahverengi Kokarca zararlısıyla mücadelede alınacak tedbirlerin önemini vurguladı.

Ayrıca, proje kapsamında DOKAP tarafından Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne destek sağlandığı bilgisi paylaşıldı. Bu destekle birlikte laboratuvar malzemeleri, teknik cihazlar, inşaat malzemeleri, elektrik tesisatı malzemeleri, biyogenetik ürünler ve tıbbi cihaz, kafes tülü malzemeleri gibi çeşitli ekipmanlar temin edildi. Toplamda 1.399.996,35 TL ödenek aktarılarak serbest bırakıldı.