Tatmetal, sosyal sorumluluk projelerini iyilik ve eşit değer odağına yerleştirdi

Demir çelik sektöründe 600’ü aşkın çalışanıyla faaliyet gösteren Türkiye’nin önemli yassı çelik üreticilerinden Tatmetal, 2022’de benimsediği küresel amaçlar doğrultusunda gerçekleştirdiği faaliyetlere bu yıl boyunca da devam etti. Arkeoloji, biyoloji, fizik, kimya gibi bilimsel çalışma alanlarında gerçekleştirilen araştırmalara destek veren firma, aynı zamanda sosyal sorumluluk faaliyetlerini kendi çalışanlarından oluşan ‘Bir İyilik Tat’ gönüllüleri ile gerçekleştirdi. Toplumsal eşitlik çalışmalarını ise kurmuş olduğu ‘Eşit Değer’ platformu altında yürüten Tatmetal, tüm çalışanlarını kapsayan toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleriyle sosyal farkındalık ve gelişim konusunda somut adımlar attı.

Her yaştan öğrenciyle yan yana

23 Nisan’da Karadeniz Ereğli’de 5-14 yaş arası çocuklar için hayata geçirdiği satranç turnuvasında sporculara satranç temalı hediyeler, plaket ve madalyalar sunan Tatmetal, ilçede bulunan köy okullarına da katkıda bulundu.

Her yıl Orman Haftası’nda gerçekleştirdiği fidan dikim etkinliğini, fiziksel iyileştirilmesine de katkıda bulunduğu bir köy okulunun bahçesinde ilkokul öğrencileriyle birlikte düzenleyen Bir İyilik Tat gönüllüleri, toplam 165 öğrencinin eğitim gördüğü bir başka ortaokulun kütüphane ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla da topladığı kitapları Kütüphane Haftası’nda okula teslim etti.

Tatmetal ayrıca Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen, Avrupa’nın en prestijli mühendislik yarışmalarından biri olan EBEC (European Best Engineering Competition) yerel yarışmasında vaka çalışması sponsoru oldu ve yarışmaya katılan tüm öğrencileri ödüllendirdi. Firma, daha sonrasında ulusal şampiyon olan ve Zagreb'de düzenlenen Avrupa yarışmasında dördüncülük elde ederek büyük bir başarıya imza atan takımın ulaşım sponsoru oldu.

Eğitimin ve bilimsel çalışmaların destekçisi oldu

Tatmetal, Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi’yle de anlamlı iş birliklerine imza attı. Biyoloji alanında desteklenen bir proje kapsamında okul öğrencileri tarafından doğal ve kimyasal olmayan yeşil sentez yoluyla küf önleyen bir madde üretildi. Şirket, Karadeniz Ereğli merkezine yakın bir konumda bulunan Akheron Koyağı Nekropol Alanı’nda düzenlenen yeni arkeoloji kazılarının hayata geçirilmesine de destek oldu.

Tatmetal, ayrıca Öğretmen Akademisi Vakfı’nın Zonguldak’ta ve 5 farklı ilde organize ettiği geleneksel eğitim şenliğine de sponsorluk desteğinde bulundu. Firma buna ek olarak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Farabi VIII. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı etkinliğinde de sponsor markalar arasında yer almıştı.

Eşitlik için eşit değer platformu kuruldu

Tatmetal; tüm bireylere, farklılıklara, haklara ve fikirlere eşitlik yaklaşımıyla ortak bir kültür oluşturmak amacıyla kurulan “Eşit Değer Toplumsal Eşitlik Platformu” altında ilk projesini toplumsal cinsiyet eşitliği başlığında gerçekleştirdi.

Tüm çalışanlarının katılımıyla KPMG Akademi’nin dizayn ettiği farkındalık eğitimleri yıl boyu düzenlendi. Eşit Değer platformu ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi’nde Özel Ereğli Anadolu Hastanesi ve Özel Ereğli Echomar Hastanesi hekimlerinin rehberliği altında kadın sağlığı farkındalığına yönelik seminer organize ederken, eşleri iş hayatında olan tüm Tatmetal çalışanlarını kapsayacak şekilde kreş yardımlarının devreye alınmasına öncülük etti.