100 yaşındaki fuarda AI şovu

SELENAY YAĞCI / BERLİN

HANDAN SEMA CEYLAN

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarları arasında yer alan IFA Berlin, bu yıl 100’üncü yaş kutlamalarıyla kapılarını açtı. İkonik logosunu renklendiren fuar, IFA kısaltmasının açılımında da değişikliğine giderek, “Innovation For All - Herkes için inovasyon” dedi. Fuar bu yıl tamamen yapay zekaya odaklanırken, TV’lerden buzdolaplarına, kulaklıklardan laptoplara tüm tüketici elektroniği kategorilerine yapay zeka teknolojisinin kullandığı görülüyor. IFA 2024’e Samsung, LG, Lenovo ve TCL gibi küresel markaların yanında Arzum, Vestel gibi markalar katılırken; yerli markalardan Beko ve Arçelik’in ilk kez standı bulunmuyor. Bu yıl, 40 ülkeden 2 bin 200 katılımcı firmanın, 137 ülkeden 182 bin ziyaretçinin gelmesi beklenen fuar, 10 Eylül’e kadar devam edecek. Bununla birlikte IFA’nın dün basına özel açılışında fuar yetkilileri, artan yaşam maliyetiyle gelişen ekonomik durgunluğun tüketici elektroniği pazarını da etkilediği, tüketicilerin yiyecek ve barınma için daha fazla para harcamak zorunda kaldıklarında yeni bir televizyon almak için hevesli olmadıklarını da vurgulandı.

Samsung yıl sonuna kadar 200 milyon kişiyi yapay zekayla buluşturacak

Samsung, yapay zekanın (AI) herkese sunabileceği olanakları IFA fuarında tanıtıyor. Şirket, 2024 yılı sonuna kadar tüketicilerin 200 milyon Galaxy AI özellikli cihazı kullanmasını hedefliyor. Bu yılki IFA Fuarı’nda herkes için yapay zeka kavramına odaklandıklarını kaydeden Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy, bunu sürdürülebilirlik, bağlantılı yaşam ve daha zengin bir ürün deneyimi olmak üzere 3 başlıkta ele aldıklarını belirtti. Samsung olarak yarım asırdır bir parçası olduğumuz IFA’da bu yıl da yepyeni deneyimlerin öncüsü olmayı sürdürdüklerini ifade eden Mert Gürsoy “Samsung olarak yapay zekayı, günlük yaşamı iyileştiren bir araç olarak görüyoruz. Yapay zeka bizim için daha iyi bir dünya, daha iyi bir günlük yaşam ve daha iyi bir deneyim yaratma aracı. Sene başında çıktığımız yapay zeka yolculuğunu Galaxy AI, Bespoke AI , AI TV olarak devam ettirerek tüm ürün kategorilerimize entegre bağlantılı bir ekosistem yaratıyoruz. Günlük yaşamı zenginleştirerek evdeki işleri kolaylaştırırken, daha gelişmiş enerji tasarrufuyla gezegene ve topluma sağlayabileceği katkıları öne çıkarıyoruz. Yapay zeka sayesinde akıllı ev aletleri artık kullanıcıların yaşam tarzını, rutinlerini ve beklentilerini anlayabilen ve bunlara cevap verebilen, sezgisel bir kullanım deneyimi sunuyor” dedi.

Samsung, yapay zeka özelliklerinin tüketicilerin nasıl yaşamak istediklerine uyum sağlamasının yanı sıra dünyanın ihtiyaçlarını da desteklemesi gerektiğinin farkında olduğunu belirten Gürsoy, “Bu anlayışın merkezinde, 500 milyondan fazla cihazı birbirine bağlayan ve ısıtma sistemini açıp kapatmaktan evdeyken veya dışarıdayken tüm cihazları yönetmeye ve Samsung TV’lerde içerik seçmeye kadar tüm Samsung AI özellikli ürünlerin uzaktan kontrolünü eksiksiz sunan ve giderek genişleyen SmartThings ekosistemi yer alıyor. Dünyanın dört bir yanındaki insanların, etraflarındaki dünyayı kontrol edebilmek için yapay zekanın gücünü kullanması hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kullanıcılarına bu gücü veren Samsung AI özellikli ürünler, ister daha sürdürülebilir bir yaşam için çaba göstersinler, ister yaratıcılıklarını artırsınlar ya da sevdikleriyle bağlantı kursunlar, kullanıcıların günlük deneyimlerini düzenlemesine imkan tanıyor” diye konuştu.

■ Yapay zekalı Bespoke Avrupa’da kullanıma sunuluyor

Samsung, IFA’daki sunumunda Bespoke AI Laundry Combo’nun artık Avrupa genelinde kullanıma sunulduğunu da duyurdu. Hepsi bir arada yıkama ve kurutma kombinasyonu, yıkama ve kurutma işlemlerini tek seferde tamamlayan verimli bir cihaz olarak alan kazandırıyor. Yıkama programı, A sınıfı derecelendirme için gereken minimum enerji verimliliğini karşılamakla kalmıyor, %20’ye kadar bu seviyenin üzerine çıkıyor. Yıkama ve kurutma programlarının tümü A sınıfı derecelendirmeyi karşılayan Bespoke AI Laundry Combo™, bu etkileyici performansı, çamaşırları düşük sıcaklıklarda hızlı, nazik ve verimli bir şekilde kurutan gelişmiş ısı pompası kurutma teknolojisiyle gerçekleştiriyor.

■ Odada kimse yoksa ışıkları söndürüp TV'yi kapatıyor

Samsung’un enerji verimliliğine öncülük eden SmartThings ekosistemi, küçük değişikliklerle büyük farklar yaratabiliyor. SmartThings Energy’deki Yapay Zeka Enerji Modu, çamaşır makinelerinde enerji tüketiminde yüzde 70’e kadar tasarruf sağlayabiliyor. Ayrıca SmartThings’teki Dışarıda Modu ile kullanıcılar evden dışarı çıktıklarında ışıkları veya TV’yi kapatıp kapatmadıkları konusunda endişelenmek zorunda kalmıyor. Cihazlarda bulunan sensörler, odada kimsenin olmadığını algılıyor ve enerjiden tasarruf etmek için sistemleri kapatıyor. Bespoke AI cihazları, Optimal Zamanlama ve Optimal Şarj özellikleri sayesinde enerji maliyetlerinden de tasarruf sağlayabiliyor. Bu özellikler, akıllı tarifelerle birleştirildiğinde enerji maliyetlerini düşürmek için enerjinin yoğun kullanıldığı saatlerden kaçınmak amacıyla yıkama programının veya şarj işleminin başlamasını geciktirebiliyor.

Vestel, Berlin’in kalbine girdi hedef ABD’de 5 kat büyüme

IFA’ya 32’nci kez katılan Vestel, Berlin’in kalbi niteliğindeki FRIEDRICHSTRABE’de mağaza açtı. Buradan Almanya’ya online satış da yapacak olan firma, büyüme stratejisini ABD, Körfez ve Afrika olarak belirledi. Hedef ABD’de 3 yılda 5 kat büyüme. Görevinde birinci yılını dolduran Vestel CEO’su Ergün Güler, 3 temel taşıyıcıları olduğunu belirterek, “Bunlar özü güçlendir, özü genişlet ve yeniyi yarat. Bu kapsamda mevcut işlerimizi büyütürken, yeni işbirlikleri ve yenilikçi ürünlerin peşindeyiz” dedi.

Güler, “Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’ın ‘Türkiye’nin En Değerli Markaları Araştırması’nın 2023 sonuçlarında, 917 milyon dolar marka değeriyle bir kez daha ülkemizin en değerli üç markasından biri olduk, hedefimiz olan zirveye daha da yaklaştık. Amacımız üç yıl içinde verimlilik artışını ve ciro büyümemizi kaldıraç olarak kullanılarak şirket değerimizi iki katına çıkarmak. Bunu yeni iş alanlarına yatırım, yeni coğrafyalara açılım, Vestel ve Vestel’e ait lisanslı markalarla büyüme ve yeni iş birlikleri kurma stratejimiz sayesinde gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Küresel ticaretteki trendlere de değinen Güler, şunları söyledi: “Yakın coğrafyadan tedarik (nearshoring) ve dost ülkelerden tedarik (friendshoring) kavramları öne çıktı. 2028’de Amerika’ya yönelik ihracatımızı 5 katına çıkarabileceğimizi görüyor ve hedeflerimizi buna göre belirliyoruz. Bunun yanında, Afrika, Körfez Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri gibi hızlı büyüyen pazarlar, bizim de hedeflediğimiz pazarlar arasında yer alıyor. Ciromuz 3,8 milyar dolar. 2,5 milyar doları ihracattan. Bunu uluslararası pazarda yeni iş birlikleri kurarak güçlendireceğiz. Bu stratejik adımlar, sadece mevcut operasyonlarımızı güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda küresel pazarda rekabet avantajımızı artırarak, uzun vadeli büyüme ve sürdürülebilirlik hedeflerimize katkı sağlayacak.”

İsveçli Cylinda satın alması yeni kapılar açtı

Vestel’in bugün ODM (Original Design Manufacturer) tarafında çok güçlü olduğunu, Toshiba, Sharp, Daewoo, JVC, Telefunken gibi önemli markalara lisans anlaşmaları gerçekleştirdiğini vurgulayan Güler, “Öncelikle ihracatta bize ait markaların payını yüzde 50’ye taşımayı hedefliyoruz. Avrupa pazarında önemli bir paya sahip olmamızda lisanslı markalarımızın büyük katkısı var. İsveç merkezli Cylinda AB’nin tüm hisselerini satın aldık. Kuzey Avrupa ülkelerindeki pazar payımızı artıracağız. Ayrıca, bu marka ile Çin’e de açılmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

3 yıl önce Türkiye’de ‘Vestel Ekspres’ konsepti ile klasik alışverişi dijital deneyimle birleştirdiklerini söyleyen Güler, “Şimdi Berlin’in en işlek caddelerinden biri olan Friedrichstraße’de Avrupa’nın ilk ‘Vestel Express’ mağazasını açtık. Avrupa’daki ilk online mağazamız www.vestel.com/de yi bu ay faaliyete geçirdik. Ücretsiz nakliye ve montaj, ek garanti ve 90 gün iade fırsatı öne çıkan hizmetlerimiz böylece burada fark yaratacak. Vestel olarak, Almanya’daki en küçük kasabalara ve köylere kadar ulaşarak, tüketicilerimize hem dijital hem de fiziksel alışveriş deneyiminde yeni bir standart sunmayı hedefliyoruz” dedi.

2025, 2026’da itidalli büyüme bekliyoruz

Bu yılın ilk 6 ayında adetsel müthiş büyüdüklerini söyleyen Güler, “Temmuz ayından bu yana durgunluğu hissediyoruz. Adetsel bazda 2025, 2026 yıllarında itidalli büyüme bekliyoruz” şeklinde konuştu.

■ Mobilitede milyar dolarlık şirket hedefi

Vestel’in şarj istasyonları ile ilgili soruya da yanıt veren Güler, “2030 yılında global mobilite pazarının, sadece bizim faaliyet gösterdiğimiz elektrikli araç komponentleri, elektrikli araç şarj istasyonları ve enerji batarya depolama çözümlerinin yaklaşık 580 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Vestel Mobilite olarak biz de bu pazarda üssel bir büyüme hedefliyoruz. Gelecek üç yılda Vestel Mobilite’nin piyasa değerini milyar doların üzerine çıkarmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

■ Havayollarına uçak içi eğlence ekranı üretiyoruz

Yakın zamanda İGA’daki bilgilendirme ekranlarının yenileme işini aldıklarını anımsatan Güler, şunu söyledi: “Ekranda know how’ımız var. TOGG’un ekranlarını biz üretiyoruz. Havacılık sektörüne de giriyoruz. İsmini henüz açıklayamıyoruz ama dünyada en çok destinasyona uçan havayolunun yeni eğlence ekranlarını biz yapacağız. ”

■ Zeytin çekirdeğinden buzdolabı ve TV!

Ergün Güler, “Vestel Ventures aracılığıyla hem kadın girişimcileri desteklemek hem de çevresel fayda sağlamak amacıyla yatırım yaptığımız Biolive markası, Akdeniz’in sembolü olan zeytinin çekirdeklerinden tamamen doğal biyoplastik granüller üretiyor” diyerek, şunları anlattı: “Bu hammaddelerle üretilen ürünlerimizi fuar alanında görebilirsiniz. Bu ürünlerle, beyaz eşya genelinde petrol bazlı plastik kullanımını ortalama yüzde 35 azaltıyoruz. Klima gibi ürünlerde bu oran yüzde 90’ı aşarken, TV’lerde yüzde 99’a ulaşıyor. Ayrıca, Biolive katkılı ürünlerin karbon emisyonu da yaklaşık yüzde 20 azalıyor. Bu teknolojiyi, gezegenimiz için başka markalara işbirliği içinde verebiliriz.”