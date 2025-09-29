5G için geri sayım! İhale tarihi açıklandı: Sektörlerde büyük dönüşüm yolda

Türkiye’de 2019’da resmi testlerle başlayan ve yıllardır süren 5G hazırlıkları artık sona yaklaşmış durumda. 16 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 5G yetkilendirmesi için ihaleye çıkılacak frekansların taban değerleri açıklandı. Belirlenen 11 frekans paketinin toplam asgari bedeli 2 milyar 125 milyon dolar olarak duyuruldu.

5G ihalesi için tarih 16 Ekim olarak belirlendi

Cumhurbaşkanı Kararı’nın ardından, 31 Ağustos tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan 5G ihale duyurusu Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu adım ile 5G ihale süreci resmen başlatılmış oldu ve operatörlerin katılacağı 11 frekans paketi ihalesi 16 Ekim’de gerçekleştirilecek.

İhale şartnamesi için belirlenen bedel 1 milyon TL olurken, işletmecilerin 30 Nisan 2029’dan itibaren yıllık cirolarının yüzde 5’ini BTK’ye ödemesi ve yetkilendirmenin 31 Aralık 2042’ye kadar geçerli olacağı kararlaştırıldı.

1 Nisan 2026 itibarıyla herkesin kullanımına sunulacak

İhale ve hazırlık sürecinin tamamlanmasının ardından ise gelecek yıl, Türkiye'de mobil elektronik haberleşmede yeni bir devir başlayacak. 5G'nin ülkedeki test süreçlerinde "4 büyükler" olarak adlandırılan takımların stadyumunda, İstanbul Havalimanı'nda, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ve 30 civarındaki tesiste uyumlu telefonlarla bu teknoloji deneyimlenmişti.

Mobil internet hızını mevcuda göre en az 10 kat artıracak 5G teknolojisi, Türkiye genelinde 1 Nisan 2026 itibarıyla herkesin kullanımına sunulacak.

10 kata kadar daha hızlı internet bağlantısı sağlayacak

5G teknolojisi, önceki mobil iletişim süreçlerine göre birçok yenilik getirecek. Söz konusu teknoloji 4,5G'ye göre yaklaşık 10 kata kadar daha hızlı internet bağlantısı sağlayacak Film, dizi ve videolar anında yüklenip izlenebilecek. Büyük dosyalar saniyeler içinde indirilebilecek. Daha önce ortalama hızlarla 4,5G ile 5 dakikada inen bir film, 5G sayesinde yaklaşık 30 saniyede izlenebilecek. 4,5G ile 1 dakikada yapılan işlemler, 5G ile saniyelerin altına düşecek.

Çevrim içi oyunlar takılma olmadan çok daha akıcı oynanabilecek. Canlı yayınlar, görüntülü konuşmalar daha kaliteli hale gelecek. Çevrim içi oyunlarda gecikme neredeyse olmayacak. Sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) uygulamaları daha gerçekçi çalışacak.

Bağlantı kopmaları azalacak

5G teknolojisi, mobil telefonlar, tabletler, otonom araçlarda (kendi kendine giden arabalar), akıllı şehir sistemleri (trafik kontrolü, enerji yönetimi), endüstriyel otomasyon (fabrikalar, robotik üretim), uzaktan sağlık hizmetleri, VR ile AR uygulamalarında kullanılacak.

Kalabalık yerlerde, konser, stadyum, metro gibi yerlerde bağlantı kopmaları azalacak. Aynı anda daha çok cihaz internete sorunsuz bağlanabilecek. Otonom araçlar, 5G sayesinde birbirleriyle anlık iletişim kurabilecek.

Doktorlar Özel robotlar ve sistemler kullanarak ameliyatı uzaktan gerçekleştirebilecek

5G, sağlık hizmetlerinde de yeni uygulamalara imkan sağlayacak. Bu teknolojiyle birlikte doktorlar uzaktan ameliyat yapabilecek ve hasta verileri anından paylaşılabilecek. Doktor, hastayla aynı yerde olmadan, özel robotlar ve sistemler kullanarak ameliyatı uzaktan gerçekleştirebilecek.

Bu ancak, robotik cerrahi sistemleri ve yüksek hızlı veri bağlantılarıyla yapılabiliyor. Cerrahın verdiği komutların robotun anında uygulanması gerektiği için en ufak bir gecikme ciddi sorunlara neden olabiliyor. 5G teknolojisiyle gecikmeler yaşanmayacak ve daha yüksek veri güvenliği sağladığı için tıbbi veriler korunacak.

Üretim hatları ve robotlar arasında iletişim olacak

Üretim aşamasında son teknolojilerin kullanılmasına imkan verecek 5G, akıllı fabrikaların kurulmasını sağlayacak. Bu sayede üretim hatları ve robotlar arasında iletişim olacak, daha verimli ve otomatik sistemler kurulacak.

Şehirlerin akıllı teknolojilerle donatılması için de 5G teknolojisinin kullanılması büyük avantaj sağlayacak. Hızlı internet bağlantısıyla trafik ışıkları, kameraların, su ile elektrik sistemlerinin otomatik yönetilebilmesine olanak verecek. Enerji tasarrufu ve çevre dostu uygulamalar 5G teknolojisiyle artacak.

5G'nin tarım, lojistik ve eğitim gibi alanlarda da kullanımı mümkün olacak

Tarımda bitkilere, lojistikte kargolara anlık takip 5G'nin tarım, lojistik ve eğitim gibi alanlarda da kullanımı mümkün olacak. Özellikle tarlaların sulanması, sensörler ile izlenmesi bu teknolojiyle daha mümkün olacak. Toprak nemi, sıcaklık, gübre seviyesi, hastalık riski gibi veriler gerçek zamanlı izlenebilecek ve böylelikle verim artışı elde edilecek. Ayrıca, otonom traktörler ve robotlarla ilaçlama gübreleme gibi faaliyetler yürütülebilecek. 5G ile yüksek çözünürlüklü görüntüler anlık elde edilebilecek, bitkilerin sağlığı ve durumlarının izlenmesi sağlanacak.

Lojistik alanında da kesintisiz erişimle kargolar anlık takip edilebilecek. Kargo, konteyner, araçlar 5G üzerinden anlık izlenerek, konumları, sıcaklıkları görülebilecek. 5G ile çalışan robot, dron ve sürücüsüz araçlarla teslimatlar yapılabilecek. Böylelikle gecikmeler azalacak, ürünler izlenebilir hale gelecek.

VR ve AR destekli etkileşimli öğrenme

Eğitimde ise 5G erişilebilir, etkileşimli, yenilikçi öğrenme deneyimi sunacak. Eğitimler VR ve AR ile gerçekçi simülasyonlar eşliğinde yapılabilecek, bunlar yaygınlaşacak. Öğrenciler, laboratuvar deneylerini, tarihsel olayları 3 boyutlu ve etkileşimli şekilde yaşayabilecek.

Uzaktan eğitimde gecikmesiz kesintisiz görüntülü dersler yüksek kaliteyle aktarılabilecek. Akıllı ve 5G ile donatılmış sınıflarda öğrenciler anlık veri paylaşımı, yapay zeka destekli öğretim alabilecek.