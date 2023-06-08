Amazon, Prime Video için reklamlı abonelik sunabilir

Amazon'un, Prime Video servisine reklamlı üyelik getirmek için görüşmelere başladığı bildirildi. Konuya yönelik kesin kararın henüz verilmediği aktarıldı.

Amazon, böyle bir hamle yapması halinde Hulu, Netflix, Max ve Peacock gibi servisler gibi sistemine daha makul fiyatlı bir üyelik seçeneği getirmiş olacak. Firma, daha önce platformuna reklamlı içerikler getirmişti.

Reklam odaklı ve makul fiyatlı üyelik seçeneğinin, kullanıcılara birçok reklam göstermesi bekleniyor. ABD’de 9 dolar olan Prime Video’nun reklamlı seçeneği muhtemelen 6-7 dolar civarında olacak. Türkiye'de 39 TL'ye satılan servisin reklamlı versiyonunun ise kullanıma sunulmayacağı tahmin ediliyor.