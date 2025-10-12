Apple düğmeye bastı: iPhone’lar için acil güncelleme yolda

Apple tarihinin en kapsamlı güncellemelerinden iOS 26, yepyeni özelliklerle piyasaya çıktı. Yayınlanmasının üzerinden iki ay geçen yeni işletim sistemi, görsel yenilikleriyle kullanıcıyı heyecanlandırsa da ne yazık ki çok fazla hata ile geldi.

Apple, kullanıcılardan gelen geri bildirimleri dinleyerek harekete geçerek önce iOS 26.0.1 güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme ile yeni çıkan iPhone 17 dahil işletim sistemi genelinde bazı sorunlar çözülürken, ne yazık ki şikayetler bitmek bilmedi.

Şimdi ise Apple, bir kez daha kolları sıvadı ve acil olan bir başka güncelleme için geri sayıma geçti. Son raporlara göre bu kez de iOS 26.0.2 güncellemesi geliyor.

IOS 26.0.2 İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Yurt dışı basından macrumors’un haberine göre Apple mühendisleri, şirket içinde yeni iOS 26.0.2 güncellemesini test etmeye başladı.

Yapılan analizler sonucunda yeni güncellemenin test edildiği ortaya çıkarken, genelde bu tarz durumlarda Apple güncellemeyi birkaç gün veya bir hafta içinde kullanıcılara sunuyor.

Dolayısıyla kısa süre önce tespiti yapılan iOS 26.0.2, çok gecikmeden önümüzdeki günlerde desteklenen modellere sunulacak.

26.0.2, yeni özellikler getirmeyecek. Ancak kullanıcıların şikayet ettiği pek çok sorunun düzelmesi bekleniyor. Pil tüketimi, performans sorunları ve diğer problemler çözüme kavuşabilir.

Bu arada Ekim ayı sonlarına doğru da yeni özellikleri getirecek iOS 26.1 güncellemesini yayınlanması bekleniyor. Bu güncelleme ile yapay zeka Apple Intelligence için Türkçe dil desteği de gelecek.

Kaynak: Macrumors