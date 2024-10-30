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Apple duyurdu: Sunucularını 'hack'leyenlere 1 milyon dolar ödül verecek

Teknoloji şirketi Apple, geliştirdiği yeni yapay zekâ sistemini daha iyi hale getirebilecek herkese hayatlarını değiştirebilecek bir meblağ teklif ediyor.

Haber Merkezi
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Apple duyurdu: Sunucularını 'hack'leyenlere 1 milyon dolar ödül verecek
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Apple, önümüzdeki hafta uyumlu iPhone ve Mac'lere gelecek yeni yapay zekâ servisi Apple Intelligence için sunucularını test sürecine aştı.

Şirketin blogunda yayınladığı yazıda, Private Cloud Cormpute sunucularında uzaktan kötü amaçlı kod çalıştırabilen açıkları bildiren herkese maksimum 1 milyon dolara kadar ödül vereceğini duyurdu.

Kullanıcıların hassas bilgilerini ya da müşterilerin şirketin özel bulutuna gönderdikleri bilgileri elde edebilen açıkları bildiren araştırmacılar 250 bin dolar kazanacak.

Apple, ayrıcalıklı bir ağ konumundan hassas kullanıcı bilgilerini erişebilen açıklar için 150 bin dolar ödül verecek.

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