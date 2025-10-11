Apple tarihinin en büyük ödülü: iPhone ve MAC açığını keşfeden 2 milyon dolar kazanacak!

  1. Ekonomim
Apple, iPhone ve Mac'teki zero-click açıklar için bug bounty (ödül avı) ödülünü 2 milyon dolara çıkardı.

Kullanıcı güvenliğini artırmak ve marka itibarını korumak isteyen teknoloji devleri, güvenlik açıklarını tespit eden araştırmacılara yönelik ödül programlarını genişletiyor. Apple da bu doğrultuda, iPhone ve Mac cihazlarında açık bulanlara verdiği ödüllerin miktarını ciddi oranda yükseltti.

Apple tarihinin en büyük ödülü

Apple, kullanıcı müdahalesi olmadan cihazın ele geçirilmesini mümkün kılan “zero-click” açıklar ve yakın mesafeden yapılan saldırılar için ödül sınırını artırdı. Yapılan güncellemeyle bu tür güvenlik açıklarına verilecek en yüksek ödül 2 milyon dolar olarak belirlendi.

Ödül avı 2016’da başlatıldı

Apple’ın ödül avı programı ilk olarak 2016’da yalnızca seçilmiş güvenlik araştırmacılarına yönelik başlatıldı; 2019’da ise tüm araştırmacıların katılımına açıldı. Başlangıçta programın sunduğu ödül aralığı 100 bin ile 1 milyon dolar arasındaydı.

Casus yazılım endüstrisine karşı hamle 

Apple'ın bu kararı, son yıllarda giderek büyüyen paralı casus yazılım endüstrisinin etkilerine karşı bir önlem olarak görülüyor. Bu tür saldırılar genellikle birden fazla açığı birleştiren, son derece karmaşık ve pahalı teknikler gerektiriyor. Apple, güvenlik araştırmacılarını teşvik ederek bu açıkların kötü niyetli kişiler yerine önce kendisine rapor edilmesini hedefliyor.

Teknoloji devleri ödül yarışında

Apple, ödül programını genişleten tek firma değil. Google, Microsoft, Meta, X, Uber, Shopify, Dropbox, Intel ve Tesla gibi önde gelen teknoloji şirketleri de aktif bug bounty programları yürütüyor. Bununla birlikte, Apple’ın 2 milyon dolarlık maksimum ödülü, sektördeki en yüksek teşviklerden biri olarak dikkat çekiyor.

