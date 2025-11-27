  1. Ekonomim
  2. Teknoloji
  3. Apple’ın kuruluş belgesi açık artırmaya çıkacak
Takip Et

Apple’ın kuruluş belgesi açık artırmaya çıkacak

Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ron Wayne’in 1976’da imzaladığı üç sayfalık Apple Computer Company kuruluş anlaşması, Christie’s tarafından 2026 başında New York’ta düzenlenecek müzayedede satışa sunulacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Apple’ın kuruluş belgesi açık artırmaya çıkacak
Takip Et

Apple Computer Company'nin kuruluşunu resmileştiren, Jobs, Wozniak ve Wayne imzalı üç sayfalık sözleşme 2026'nın ilk ayında Christie's tarafından gerçekleştirilecek özel bir açık artırmada koleksiyonerlerle buluşacak.

İngiltere merkezli müzayede evi Christie's, bu belgeyi "We the People: America at 250” adlı koleksiyonun öne çıkan parçalarından biri olarak 23 Ocak 2026'da New York'ta sergileyecek. Uzmanlar açık artırmada 2 ila 4 milyon dolar aralığında bir fiyat bekliyor.

Apple'ın erken dönemine ait en kritik belgelerden biri

Sözleşme, üç kurucu ortağın imzasını taşıyor ve o dönemki hisse dağılımını ayrıntılı biçimde açıklıyor. Ancak tarihsel açıdan dikkat çekici olan bir başka unsur, kuruculardan Ron Wayne'in bu anlaşmadan yalnızca 12 gün sonra şirketten ayrılması.

Wayne, yüzde 10 hissesini Jobs ve Wozniak'a devrederek Apple'dan çekilmiş, bu karar daha sonra teknoloji dünyasında "en büyük fırsat kayıplarından biri” olarak anılmıştı. Yine de Wayne, yıllar içinde yaptığı röportajlarda bu karardan pişman olmadığını söylemişti.

Bugünkü piyasa değeri 60 milyar doları aştı

Cnbc-e'nin aktardığına göre, Wayne'in o dönem 1.500 dolar karşılığında vazgeçtiği yüzde 10'luk Apple hissesinin bugünkü piyasa değeri 60 milyar doları aşmış durumda.

Benzer bir şekilde Wayne, 1976 tarihli sözleşmenin kendi nüshasını da yıllar sonra yalnızca 500 dolara satarak ikinci kez büyük bir değeri elinden çıkardı. Bu satışla ilgili pişmanlığını ise 2016'da BBC'ye açıkça dile getirmişti.

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak: İşte alternatif güzergahlarİstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak: İşte alternatif güzergahlarGündem
Akaryakıta çifte indirim yolda: İşte 27 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta çifte indirim yolda: İşte 27 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Evlilik kredisi desteği 2026’da artıyor: Rakam 645 bin TL'ye çıkacak! Evlilik kredisi nasıl alınır?Evlilik kredisi desteği 2026’da artıyor: Rakam 645 bin TL'ye çıkacak! Evlilik kredisi nasıl alınır?Ekonomi
Kulisler hareketlendi: 2026 asgari ücret kaç TL olacak? İşte örnek hesaplamalarKulisler hareketlendi: 2026 asgari ücret kaç TL olacak? İşte örnek hesaplamalarEkonomi

 

 

Teknoloji
14 yıl sonra ilk kez: Apple'ın iPhone sevkiyatları Samsung'u geçti
14 yıl sonra ilk kez: Apple'ın iPhone sevkiyatları Samsung'u geçti
Adobe, Photoshop'un web sürümünü bir yıllığına ücretsiz erişime açacak
Adobe, Photoshop'un web sürümünü bir yıllığına ücretsiz erişime açacak
WhatsApp mesajlarının konum bilgisi içerdiği iddia edildi
WhatsApp mesajlarının konum bilgisi içerdiği iddia edildi
Teknoloji devi binlerce çalışanını işten çıkaracak
Teknoloji devi binlerce çalışanını işten çıkaracak
ADOBE ÇILDIRDI: 550 TL’lik uygulama 1 yıl ücretsiz oldu! İşte yapmanız gerekenler
ADOBE ÇILDIRDI: 550 TL’lik uygulama 1 yıl ücretsiz oldu! İşte yapmanız gerekenler
Spotify'dan abonelik ücretlerine zam hazırlığı
Spotify'dan abonelik ücretlerine zam hazırlığı