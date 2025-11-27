Apple’ın kuruluş belgesi açık artırmaya çıkacak

Apple Computer Company'nin kuruluşunu resmileştiren, Jobs, Wozniak ve Wayne imzalı üç sayfalık sözleşme 2026'nın ilk ayında Christie's tarafından gerçekleştirilecek özel bir açık artırmada koleksiyonerlerle buluşacak.

İngiltere merkezli müzayede evi Christie's, bu belgeyi "We the People: America at 250” adlı koleksiyonun öne çıkan parçalarından biri olarak 23 Ocak 2026'da New York'ta sergileyecek. Uzmanlar açık artırmada 2 ila 4 milyon dolar aralığında bir fiyat bekliyor.

Apple'ın erken dönemine ait en kritik belgelerden biri

Sözleşme, üç kurucu ortağın imzasını taşıyor ve o dönemki hisse dağılımını ayrıntılı biçimde açıklıyor. Ancak tarihsel açıdan dikkat çekici olan bir başka unsur, kuruculardan Ron Wayne'in bu anlaşmadan yalnızca 12 gün sonra şirketten ayrılması.

Wayne, yüzde 10 hissesini Jobs ve Wozniak'a devrederek Apple'dan çekilmiş, bu karar daha sonra teknoloji dünyasında "en büyük fırsat kayıplarından biri” olarak anılmıştı. Yine de Wayne, yıllar içinde yaptığı röportajlarda bu karardan pişman olmadığını söylemişti.

Bugünkü piyasa değeri 60 milyar doları aştı

Cnbc-e'nin aktardığına göre, Wayne'in o dönem 1.500 dolar karşılığında vazgeçtiği yüzde 10'luk Apple hissesinin bugünkü piyasa değeri 60 milyar doları aşmış durumda.

Benzer bir şekilde Wayne, 1976 tarihli sözleşmenin kendi nüshasını da yıllar sonra yalnızca 500 dolara satarak ikinci kez büyük bir değeri elinden çıkardı. Bu satışla ilgili pişmanlığını ise 2016'da BBC'ye açıkça dile getirmişti.