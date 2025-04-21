Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A uydusu bugün hizmete alınıyor!

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olan Türksat 6A, bugün hizmete giriyor.

Yaklaşık 20 yıllık bir emeğin ürünü olan Türksat 6A’nın geliştirilmesinde, daha önce 3A, 4A ve 4B uydularında görev almış deneyimli Türksat mühendisleri de görev aldı. Türksat 6A, Türk uydularının kapsama alanını 3,5 milyar kişiden 5 milyar kişiye yükseltecek.

Türkiye'nin uzaydaki varlığını güçlendirerek

ASELSAN, TUSAŞ, TÜBİTAK Uzay ve C2TECH'in ortak çalışmasıyla hayata geçen Türksat 6A, Türkiye'nin uzaydaki varlığını güçlendirerek, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklmada, Türksat 6A'nın 12 gün süren yolculuk ve 6 ateşleme gerçekleştirilerek 28 Aralık 2024'te 42 derece doğu nihai görev yörüngesine ulaştığını belirterek, "Anten kapsama alanı gibi uydunun görev yörüngesinde gerçekleştirilmesi gereken diğer tüm testleri de tamamlandı. 17 Şubat'ta yapılan ilk test yayınıyla Türksat 6A'nın haberleşme kabiliyetleri de pratik olarak doğrulandı." dedi.