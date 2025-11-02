Bakan Uraloğlu: Sri Lanka’daki 50 televizyon kanalı Türksat 6A’dan yayın yapıyor

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A üzerinden uluslararası ölçekte yeni bir anlaşmaya imza atıldığını açıkladı. Yapılan iş birliği kapsamında Güney Asya'nın en güneyindeki ada ülkesi Sri Lanka'da yayıncılık alanında büyük bir adım atıldığını belirten Uraloğlu, Sri Lanka'nın önde gelen televizyon platformu Freesat Lanka ile kapasite sözleşmesi imzalandığını duyurdu. Anlaşma sayesinde ülkenin 50 televizyon kanalının Kasım ayı içerisinde artık Türksat 6A üzerinden kesintisiz yayın yapmaya başlayacağını vurgulayan Uraloğlu, "Bölgenin en güçlü teleport altyapısına sahip firmalarından biri olan Freesat Lanka, Türksat 6A sayesinde Sri Lanka'da yüksek kaliteli ve güvenilir televizyon hizmetini sunmaya devam edecek ve Türksat 6A sayesinde Türksat uydularının kapsama alana giren 5 milyar nüfusa ulaşacak. Bu anlaşma, Türkiye'nin uydu kapasitesinin uluslararası pazarda hizmet ihracatına dönüştüğü stratejik bir adım oldu" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, anlaşmanın Türksat 6A'nın Türkiye'nin uzaydaki en stratejik hamlelerinden biri olduğu görüşünü pekiştirdiğini ve Türkiye'nin kendi teknolojisiyle dünyaya hizmet sunabilen bir ülke haline geldiğini ispatladığını kaydetti.

"Sri Lanka'nın 50 televizyon kanalı artık yayınlarını Türksat 6A üzerinden sürdürüyor"

Yapılan anlaşmanın Türkiye'nin uydu ihracatında yeni bir dönemin başlangıcı olduğuna da işaret eden Uraloğlu, "Sri Lanka'nın 50 televizyon kanalı artık yayınlarını Türksat 6A üzerinden sürdürüyor. Bu sadece bir kapasite kiralaması değildir; Türkiye'nin uzaydaki gücünün, küresel yayıncılık pazarındaki iddiasının çok net bir göstergesidir. Bu anlaşma, Türkiye'nin uydu hizmetleri ihracatında şimdiye kadar atılmış en güçlü adımlardan biridir. Bugün birçok ülkenin sahip olmadığı bir yayın kapasitesi, Türksat üzerinden dünya pazarının hizmetine sunuluyor" diye konuştu.

"Türkiye, dünya uydu pazarında yalnızca izleyen değil, yön veren ülkeler arasına girmiştir"

Sri Lanka'ya yapılan ihracatın Türksat'ın uluslararası rekabette geldiği seviyeyi de gözler önüne serdiğini kaydeden Uraloğlu, "Türksat 6A ile birlikte Türkiye, dünya uydu pazarında yalnızca izleyen değil, yön veren ülkeler arasına girmiştir. Bugün dünyanın en büyük uydu şirketleriyle aynı masada oturuyoruz, aynı pazara hizmet veriyoruz. Bu anlaşma, bunun en net göstergesidir" şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu aynı zamanda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Sri Lanka'da kurulan bir televizyon stüdyosu, Türksat altyapısı sayesinde milyonlarca haneye aynı anda ulaşabiliyor. Bir ülkenin uluslararası yayıncılık pazarında söz sahibi olması, ancak böylesine geniş bir kapsama alanı ve güçlü bir uydu altyapısıyla mümkündür. Bu tablo, ‘Türkiye artık kendi yerli ve milli ürünleri ile uydu teknolojilerinde küresel bir oyuncudur.' demenin en somut, en güçlü ispatıdır. Bu anlaşma ile yalnızca yayın taşıyoruz gibi görünse de aslında Türkiye'nin teknolojik yetkinliğini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini ihraç ediyoruz. 6A ile yalnızca hizmet ihraç etmiyoruz; teknoloji ihraç ediyoruz, marka değeri ihraç ediyoruz."

Bakan Uraloğlu, Türksat'ın uydu ihracat kabiliyetinin her geçen gün büyüdüğüne dikkati çekerek, bu anlaşmaların Türkiye'nin marka değerine doğrudan katkı sağladığını ifade etti. Uraloğlu, Türksat'ın bu kapasiteyi sadece yayın ve internet hizmeti için değil; kültürel etkileşim, dijital içerik üretimi ve medya teknolojileri alanında bölgesel iş birliklerini artırmak için de stratejik bir fırsata dönüştürdüğünü vurguladı.