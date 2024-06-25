Brawl stars bakım molası ne zaman biter? Brawl Stars'ta bakım molası ne kadar sürer?

Stratejik oyunlar içerisinde en çok talep gören yeni nesil çok oyunculu oyun, Mayıs ayında girdiği bakımın ardından Haziran ayında da bakıma girdi. Ancak bu bakım çok ani bir şekilde oldu. Supercell veya Brawl Stars'ın internet sitelerinden herhangi bir duyuru yayınlanmadan oyun bakıma girdi.

BRAWL STAR BAKIM MOLASI NE ZAMAN BİTER?

Henüz detaylar bilinmese de oyundaki meydana gelen hataların ayıklanması ve giderilmesi ile ilgili düzenlemeler yapılacak. Ayrıca IOS ve Android için bir takım güncellemelerin de yapılacağı belirtiliyor. Şimdilik Brawl Stars veya Supercell sitelerinden bakım tarihinin hangi tarihte biteceğine ilişkin açıklama yapılmadı. Fakat önceki bakımlar göz önüne alındığında kısa bir süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

BRAWL STARS NEDİR?

Türkiye'de de on binlerce kullanıcısı bulunan, multiplayer yani çok oyuncuyla oynanan en gelişmiş strateji oyunlarından birisidir. İlk olarak 2017 tarihinde çıkan BETA sürümünün ardından zamanla güncellenerek hatalar ayıklanmış ve en iyi versiyonuna getirilmiştir. Dünya çapında 2018 tarihinde kullanıma açılan Brawl Stars, özelliklle Çin'de çok sayıda kullanıcıya sahiptir ve sunucularının büyük bir bölümü Çin'de bulunmaktadır.