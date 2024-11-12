Çip üreticileri Vietnam’a yöneldi

Yabancı yatırımcılar Vietnam'da çip test ve paketleme faaliyetlerini artırıyorlar.

Dökümhanelerdeki daha stratejik ön uç çip üretimine kıyasla daha az sermaye yoğun olan yarı iletken arka uç üretim sektörü şu anda Çin ve Tayvan'ın hakimiyetinde, ancak Vietnam 95 milyar dolarlık segmentte en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer alıyor.

Merkezi ABD'de bulunan Amkor Technology geçen yıl 200.000 metrekarelik bir fabrika inşa etmek için 1,6 milyar dolarlık bir plan açıkladı ve bu fabrikanın "yeni nesil yarı iletken paketleme yetenekleri sunan" en kapsamlı ve gelişmiş tesisi olacağını söyledi.

Amkor'un Vietnam'daki operasyonu hakkında doğrudan bilgi sahibi olan bir işletme yöneticisi, yeni fabrikaya kurulan ekipmanın bir kısmının Çin'deki fabrikalardan transfer edildiğini söyledi.