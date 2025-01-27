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DeepSeek'e siber saldırı: Kayıtlar durduruldu

Çinli geliştirici DeepSeek, web sitesine yönelik siber saldırılar nedeniyle yapay zeka aracının yeni kullanıcı kayıtlarını durdurdu.

Haber Merkezi
AA
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DeepSeek'e siber saldırı: Kayıtlar durduruldu
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Çinli geliştiricisi DeepSeek, web sitesine yönelik siber saldırılar nedeniyle piyasaya sürdüğü yapay zeka aracına yeni kullanıcı kayıtlarını durdurduğunu bildirdi. Şirketin web sitesindeki yapay zeka sunucusu kaldırılırken, sayfadaki bilgilendirme notunda "Deep Seek hizmetlerine yönelik büyük ölçekli kötü amaçlı saldırılar nedeniyle hizmet devamlılığı için kayıtları geçici olarak kısıtlıyoruz." ifadesine yer verildi. Notta mevcut kullanıcıların uygulamayı kullanmayı sürdürebileceği kaydedildi.

Kısıtlama yalnızca yapay zeka aracının web'deki sohbet robotu ve uygulama ara yüzü (API) servisi ile sınırlı kalırken aracın mobil uygulaması ise Çin'de ve dünyanın diğer ülkelerinde hala aktif durumda.

AA muhabirleri mobil uygulamanın da bazı bölgelerde yavaşladığını bildirdi.

Ne olmuştu?

Çinli geliştirici DeepSeek'in yapay zeka aracı, ChatGPT'yi geride bırakarak ABD uygulama mağazalarında gün içinde en çok indirilen uygulama olmuştu.

"R1" adını verdiği açık kaynak kodlu akıl yürütme modelini bir sohbet robotuna entegre eden uygulama, ABD'li yapay zeka şirketi OpenAI'ın muadili "o1" modeline kıyasla çok daha düşük maliyetle daha yüksek performans göstermesi nedeniyle küresel teknoloji camiasında büyük ilgiyle karşılanmıştı.

OpenAI'ın o1 entegre uygulaması 200 dolara satılırken DeepSeek'in bedava dağıtılması ve açık kaynak kodlu olması, yapay zeka alanında büyük yatırımlar yapan teknoloji şirketlerinin hisselerinin borsalarda değer kaybetmesine yol açmıştı.

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