  3. Değişiklikler duyuruldu: Instagram arayüzü yenileniyor
Sosyal medya uygulaması Instagram'ın tasarımı değişiyor. Bir süredir devam eden test sürecinin ardından Instagram'ın başındaki isim olan Adam Mosseri, uygulamanın popüler özelliklerine göre düzenlenen yeni arayüzü paylaştı. - Kaynak: donanimhaber.com

Instagram'ın CEO’su Adam Mosseri, test kapsamında bazı Instagram kullanıcılarının uygulamada farklı sekme düzenlemelerine sahip yeni arayüzü deneyebileceklerini duyurdu. Yeni menü çubuğunda uygulamanın en popüler iki özelliği olan Reels ve DM'ler için ayrı sekmeler yer alıyor.

Instagram'ın yeni arayüzünde ekranın sol üst köşesinde "Oluştur" düğmesi yer alıyor. Alttaki gezinme menüsü artık en solda ana sayfa sekmesiyle başlıyor, ardından Reels sekmesi geliyor ve üçüncü sekme olarak Oluştur düğmesinin yerini DM alıyor. Ayrıca, Arama sekmesi dördüncü sıraya taşınırken, profil simgesi en sağda kalıyor.

Değişiklikler duyuruldu: Instagram arayüzü yenileniyor - Resim : 1

Yeni tasarımdaki bir diğer güncelleme ise; tüm sekmeler arasında kaydırabilmeniz. Önceden, DM'leri açmak için ekranın sağ kenarından kaydırabiliyor, yeni içerik oluşturmak içinse sol kenarından kaydırabiliyordunuz.

Donanımhaber'de yer alan habere göre Adam Mosseri, Instagram’ın yeni tasarımın uygulamanın en çok kullanılan özellikleri olan Reels ve DM'ler etrafında oluşturulduğunu söylüyor.

Instagram, yeni arayüzü sunmadan önce kullanıcılara erken deneme seçeneği sunacak.

