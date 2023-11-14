Depremi tahmin edebilen yapay zeka geliştirildi

Texas Üniversitesi’ndeki bilim adamları tarafından geliştirilen yapay zeka destekli bir araç ile Çin'de yapılan bir denemede depremler bir hafta önceden yüzde 70 doğrulukla tespit edilebildi. Tahmin edilen konuma 320 km mesafede, hesaplanan şiddette 14 deprem başarıyla tespit edildi. Ancak sistem bir depremi kaçırdı ve sekiz adet yanlış uyarı verdi.

Araştırmacılara göre bu sonuçlar yapay zeka destekli deprem tahmininde bir dönüm noktası teşkil ediyor. Bilim insanları yapay zekanın önceki depremlerle eşleştirildiği gerçek zamanlı sismik verilerdeki istatistiksel dalgalanmaları belirlemek için eğitildiğini belirterek, yöntemin nispten basit bir makine öğrenme algoritması olduğunu ifade ettiler.

Yapay zekaya, bir dizi istatistiksel veri aktarılarak, kendisini beş yıllık sismik kayıt veritabanı üzerinde eğitmesi söylendi. Yapay zeka eğitildikten sonra Dünya’daki arka plan gürültüsü arasında gelen deprem işaretlerini dinleyerek tahminde bulundu.

Çalışma, Çin’de düzenlenen uluslararası bir yarışma için sunulmuştu. Teksas Üniversitesi tarafından geliştirilen yapay zeka destekli çalışma diğer 600 tasarım arasında birinci oldu.

Aynı yaklaşımla başka yerde yapılacak tahimnlerin başarılı olup olmayacağı henüz bilinmiyor ancak araştırmacılar Kaliforniya, İtalya, Japonya, Yunanistan, Türkiye ve Teksas gibi güçlü sismik izleme ağlarına sahip yerlerde yapay zekanın başarı oranını artırabileceğinden eminler.