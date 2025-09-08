Düzce Üniversitesi MEKATEK Topluluğu TEKNOFEST 2025’te Türkiye 1.si oldu

Düzce Üniversitesi Mekatronik Teknolojileri Topluluğu (MEKATEK) öğrencileri, yüksek mühendislik ve ileri teknoloji gerektiren ve HAVELSAN koordinasyonunda düzenlenen TEKNOFEST 2025 Sürü İHA Yarışması’nda Türkiye birincisi olarak Düzce Üniversitesi’ne büyük bir gurur yaşattı.

Akademik danışmanlığını Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Altun’un yaptığı MEKATEK Topluluğu, yarışmada tüm görevleri eksiksiz tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.

Uzun soluklu ve özverili çalışmalar sonrasında bu büyük başarıyı yakalayan topluluk adına açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Yusuf Altun, “Başta bizlere destek olan Rektörümüz Prof. Dr. Nedim Sözbir’e, Dekanımız Prof. Dr. Resul Kara’ya, Üniversitemizin tüm değerli yöneticilerine, personeline ve sponsorlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu büyük başarı, öğrencilerimizin özverili çalışmalarının bir göstergesidir. Çalışmalarıyla Sürü İHA ekibimizden MEKATEK Topluluk Başkanımız ve Yazılım Kaptanı Hasancan Akbas, Takım Kaptanımız Ahmet Burak Yalçın, takım üyelerimiz Osman Sefa Nebioğlu ve Ahmet Buhra Uslu’yu ayrı ayrı tebrik ediyor; bu değerli başarılarının gelecekteki çalışmalarına da ışık tutacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, “Düzce Üniversitesi olarak öğrencilerimize ve onları en iyi şekilde yetiştiren akademisyenlerimize teşekkür ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.