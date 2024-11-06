Elon Musk paylaştı: X platformu aktif kullanıcısı sayısında rekor kırdı

ABD’de seçim sonuçları gelmeye devam ederken Donald Trump’a desteği ile bilinen Elon Musk X'in (Twitter) aktif kullanıcı sayısında rekora ulaştığını gösteren bir grafik paylaştı.

Elon Musk paylaşımında X için ‘Bu platformun kullanım rekoru kırıldı!’ dedi.

Record usage of this platform!! pic.twitter.com/SfWyi9kBWd — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2024

Elon Musk'tan sonra şirket değer kaybetmişti

Milyarder Elon Musk'ın iki yıl önce satın aldığı sosyal medya platformu X'in (eski adıyla Twitter) yüzde 75 oranında değer kaybettiği açıklanmıştı. Fakat eski adıyla Twitter'ın hem logosunu hem de ismini değiştirecek şekilde alınan kararla hisselerin değer kaybettiği belirtiliyor.

Bazı uzmanlar o dönem Twitter markasının değiştirilemeyecek kadar tanınmış olduğunu savunup karara yönelik endişelerini dile getirmişti.

Musk ayrıca platformun doğrulama sistemini de tamamen yeniledi.

Şirketi satın aldıktan sonra doğrulama sistemini abonelik temelli olarak değiştirdi. Böylece taklit edilebilecek potansiyeldeki kişiler yerine, mavi tikler ücret ödeyen herkese verilmiş oldu.