  1. Ekonomim
  2. Teknoloji
  3. Elon Musk paylaştı: X platformu aktif kullanıcısı sayısında rekor kırdı
Takip Et

Elon Musk paylaştı: X platformu aktif kullanıcısı sayısında rekor kırdı

ABD seçimlerinde Donald Trump’a destek veren Elon Musk, seçim gecesinde X'in (Twitter) aktif kullanıcı sayısında rekora ulaştığını gösteren bir grafik paylaştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Elon Musk paylaştı: X platformu aktif kullanıcısı sayısında rekor kırdı
Takip Et

ABD’de seçim sonuçları gelmeye devam ederken Donald Trump’a desteği ile bilinen Elon Musk X'in (Twitter) aktif kullanıcı sayısında rekora ulaştığını gösteren bir grafik paylaştı.

 Elon Musk paylaşımında X için ‘Bu platformun kullanım rekoru kırıldı!’ dedi.

Elon Musk'tan sonra şirket değer kaybetmişti

Milyarder Elon Musk'ın iki yıl önce satın aldığı sosyal medya platformu X'in (eski adıyla Twitter) yüzde 75 oranında değer kaybettiği açıklanmıştı. Fakat eski adıyla Twitter'ın hem logosunu hem de ismini değiştirecek şekilde alınan kararla hisselerin değer kaybettiği belirtiliyor.

Bazı uzmanlar o dönem Twitter markasının değiştirilemeyecek kadar tanınmış olduğunu savunup karara yönelik endişelerini dile getirmişti.

Musk ayrıca platformun doğrulama sistemini de tamamen yeniledi.

Şirketi satın aldıktan sonra doğrulama sistemini abonelik temelli olarak değiştirdi. Böylece taklit edilebilecek potansiyeldeki kişiler yerine, mavi tikler ücret ödeyen herkese verilmiş oldu.

Elon Musk kimseyi dinlemedi: X'in tartışma yaratan özelliği devreye alındı! Engelleseniz bile görülebilecekElon Musk kimseyi dinlemedi: X'in tartışma yaratan özelliği devreye alındı! Engelleseniz bile görülebilecekTeknoloji
Elon Musk’ın başı Twitter’ın eski CEO’suyla dertte!Elon Musk’ın başı Twitter’ın eski CEO’suyla dertte!Dünya

 

 

Teknoloji
Elon Musk kimseyi dinlemedi: X'in tartışma yaratan özelliği devreye alındı! Engelleseniz bile görülebilecek
Elon Musk kimseyi dinlemedi: X'in tartışma yaratan özelliği devreye alındı!
Türkiye'nin yüksek teknoloji ürün ihracatı 10 milyar dolara yaklaştı
Yüksek teknoloji ürün ihracatı 10 milyar dolara yaklaştı
Nvidia’nın Run:ai satın alımında rekabet endişesi! Avrupa Komisyonu’nun radarına takıldı
Nvidia’nın Run:ai satın alımında rekabet endişesi! Avrupa Komisyonu’nun radarına takıldı
OpenAI, Google’ın pabucunu dama atacak ChatGPT Search özelliğini aktif etti
OpenAI, Google’ın pabucunu dama atacak ChatGPT Search özelliğini aktif etti
Apple CEO’su Tim Cook açıkladı. Yüklenme hızı İki kat arttı, kullanıcılar hücum etti
Apple CEO’su Tim Cook açıkladı. Yüklenme hızı İki kat arttı, kullanıcılar hücum etti
Küresel çip ve yarı iletkenlerde rekabet kızışıyor!
Küresel çip ve yarı iletkenlerde rekabet kızışıyor!