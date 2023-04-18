Google Chrome’da büyük tehlike! Nasıl güncelleme yapılır?

Google, Chrome üzerinde kullanıcıları riske atacak güvenlik açıklarına yol açacak önemli bir hata keşfetti. Hata üzerine hızla uyarılarda bulunan teknoloji devi, kullanıcılarını tarayıcılarını güncellemeleri için uyardı.

Bilgisayar korsanları hatayı kullanarak kullanıcıların bilgilerini ele geçirince Google durumu kısa sürede tespit etti.

Uyarılara göre hatayı çözmek için uygulamayı yeniden kurmak ya da update etmek gerekiyor. Eski sürüme sahip cihazlar tehlike altında bulunuyor.

Chrome güncellemesi nasıl yapılır?

Tarayıcıyı açıp, menü çubuğundaki üç noktaya tıkladıktan sonra, “Yardım” sekmesini tıklanın. “Chrome Hakkında”yı açın.

Tarayıcı versiyonu 112.0.5615.121’den eskiyse en kısa sürede güncellemenin yapılması gerekiyor.

Aynı sayfadaki güncelleme seçeneğini kullanarak tarayıcının en son versiyonunu kullanın.

Google, Gmail ve YouTube gibi platformlarda güvenlik sorunları ile mücadele ediyor.

Gmail kullanıcıları da özel bilgilerini vermezlerse YouTube erişimlerini engellemekle tehdit edildikleri sahte e-postalara maruz kalıyor. Uzmanlar bu mesajlara karşı da dikkatli olunması konusunda kullanıcıları uyardı.