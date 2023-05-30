Huawei, bir ülkede daha yasaklanabilir

Yeni paylaşılan raporlara göre Portekiz Siber Güvenlik Konseyi, Çinli tedarikçilerden gelen ürünlerin ülkenin kablosuz ağ güvenliği konusunda "yüksek risk" oluşturduğunu söyledi.

Raporda Huawei'den özel olarak bahsedilmiyor. Ancak Bloomberg, Portekiz hükümetinin Avrupa Birliği dışındaki tedarikçilerden ya da NATO veya OCED üyesi olmayan ülkelerden 5G ekipman tedarikine kısıtlama getirdiğini bildirdi.

Konu hakkında yapılan bir açıklamada Huawei sözcüsü, "Son yirmi yılda Huawei, kablosuz ağlar oluşturmak ve milyonlarca insanı birbirine bağlayan kaliteli hizmetler sağlamak için Portekizli operatörlerle çalıştı. Geçerli tüm yasa ve düzenlemelere uymaya ve ürün ve hizmetlerimize güvenen Portekizli müşterilere ve ortaklara hizmet vermeye devam edeceğiz.” dedi. Ayrıca yetkili isim, şirkete yönelik herhangi bir bilgilendirme paylaşılmadığını belirtiyor.

Financial Times'a göre Portekiz, son yıllarda kişi başına en fazla Çin yatırımı alan ülkelerden biri oldu. Öyle ki ülkenin en büyük kablosuz taşıyıcılarından Altice Portekiz, Huawei'nin 5G ekipmanlarını kullanmak için 2018 yılında büyük bir anlaşma imzaladı.

Yeni karar onaylandığı takdirde, Portekiz de yakın zamanda Huawei ve Çinli ekipmanlara kısıtlama getiren Kanada ve Danimarka, İsveç, Estonya, Letonya ve Litvanya gibi ülkelerin arasına katılabilir.