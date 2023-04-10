Huawei, Suudi Arabistan'ı merkez üssü yapacak

Huawei, Suudi hükümetinin kendisini bölgesel bir iş merkezi olarak konumlandırma çabası ve Çin ile artan diplomatik ve ticari bağları nedeniyle Riyad'ı Orta Doğu'daki merkezi haline getirmek istiyor.

Suudi Arabistan'ın başkentinde ve Orta Doğu'daki diğer şehirlerde ofisleri bulunan Çinli şirket Huawei, ülkedeki varlığını geliştirmek için Riyad makamlarıyla görüşmeler yürütüyor. Bloomberg'in haberine göre, Huawei tarafından henüz resmi bir karar verilmedi.

Huawei sözcüsü konu hakkında yorum yapmayı reddederken, şirketin şu anda Dubai ve Bahreyn'de genel merkezleri bulunduğu aktarıldı.