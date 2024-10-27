Huawei'de yasaklı çip krizi: Tayvan sevkıyatı askıya aldı!

Dünyanın en büyük çip üreticisi konumundaki Tayvan Yarı İletken Üretim Şirketi (TSMC), Çin merkezli çip tasarımcısı Sophgo'ya sevkıyatları askıya aldı.

Reuters'ın içeriden iki kaynağa dayandırdığı habere göre, sevkiyatları durdurma kararı, Çinli teknoloji devi Huawei'in yapay zeka işlemcisi Ascend 910B'de TSMC'den alınan bir çipin teknolojisinin bulunmasının ardından geldi.

Euronews'in aktardığı haberde kaynaklar Sophgo'nun, TSMC'den Ascend 910B'de bulunan çiple uyumlu çipler sipariş ettiğini ileri sürdü. Ancak Huawei'in söz konusu teknolojiyi alması, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ulusal haklarını koruma gerekçesiyle uyguladığı ambargo nedeniyle yasak.

2020'de ABD, TSMC'nin çipleri de dahil olmak üzere, doğrudan ABD teknolojisi veya yazılımının ürünü olan yabancı üretimli ürünlerin Huawei'ye satılmasını yasaklamıştı.

Bu karardan önce TSMC, Huawei'nin Ascend serisi için çip tedarik ediyordu. 2022'de piyasaya sürülen Ascend 910B, bir Çinli şirketin ürettiği en gelişmiş yapay zeka çipi olarak görülüyor.

Huawei'den Salı günü gelen açıklamada, bu kararın ardından TSMC aracılığıyla herhangi bir çip üretmediğini savundu.

TSMC yetkilileri de Huawei'ye Eylül 2020 ortasından beri çip tedarik etmediğini söylüyor.

Sophgo ise Pazar günü web sitesinde yaptığı açıklamada, tüm yasalara uyduğunu ve Huawei ile herhangi bir ticari ilişkiye girmediğini duyurdu.

Şirket, Huawei ile ilişkili olmadığını kanıtlamak için TSMC'ye ayrıntılı bir soruşturma raporu sunduğunu da bildirdi.

Çipin Huawei ürününe nasıl nasıl girmiş olabileceği ise bilinmiyor. Ancak TSMC'nin Tayvan ve ABD yetkililerini uyardığı ve konuyla ilgili ayrıntılı bir soruşturma başlattığı belirtiliyor.