İlk elektrikli yol, 2025’te hizmete açılacak

İsveç, söz konusu uygulamayı 2025 yılında kalıcı olarak kullanıma sunan ilk ülke olmayı hedefliyor.

Donanımhaber’de yer alan bilgiye göre, ERS ya da dilimizdeki adıyla 'elektrikli yol sistemi', elektrikli araçların şarj istasyonlarına uğramadan daha fazla mesafe kat edebilmesine olanak sağlayacak.

İsveç'te ilk olarak E20 isimli otoyolun ERS ile donatılmasına karar verilmiş. Bu otoyol, ülkenin Stockholm, Gothenburg ve Malmö gibi büyük şehirleri arasında kaldığı için oldukça önemli bir konumda.

Büyük plan kapsamında 3 bin kilometreden fazla İsveç yolunun elektrikli yola dönüştürülmesi planlanıyor. E20, bu planın ilk aşaması olacak. Ancak henüz ilk otoyolun hangi tür elektrikli yol teknolojisi ile donatılacağına henüz karar verilmiş değil.

Ülkede halihazırda üç farklı çözümün denendiği bildirildi.