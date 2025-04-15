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iPhone 16e Apple'ı liderliğe taşıdı: İşte dünyanın en çok satan telefon markaları

Counterpoint Research’ün güncel raporuna göre Apple, 2025’in ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarının lideri oldu. Şirket, yeni ve uygun fiyatlı modeli iPhone 16e’nin piyasaya sürülmesinin ardından %19’luk pazar payıyla ilk kez bir yılın ilk çeyreğinde dünya genelinde zirveye oturdu.

Haber Merkezi
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iPhone 16e Apple'ı liderliğe taşıdı: İşte dünyanın en çok satan telefon markaları
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Apple’ın bu başarıyı elde etmesinde, küresel ekonomik belirsizliklere rağmen gerçekleştirdiği başarılı ürün lansmanı ve özellikle gelişmekte olan pazarlarda yakaladığı güçlü büyüme etkili oldu. Mart ayında tanıtılan iPhone 16e, 599 dolarlık başlangıç fiyatıyla (Türkiye'de yaklaşık 50 bin TL) dikkat çekerken, iPhone SE'nin yerini alarak kullanıcıların ilgisini üzerine topladı.

%18'lik pazar payıyla Samsung ikinci sırada

Listenin ikinci sırasında ise %18 pazar payıyla Samsung yer aldı. Güney Koreli teknoloji devi, geçtiğimiz yılın aynı döneminde %21 olan payını kaybederek düşüşünü sürdürdü. Bu gerilemede, Galaxy S25 serisinin beklenenden geç piyasaya sürülmesi etkili oldu. Ancak Mart ayındaki satışlarda toparlanma sinyalleri gözlendi.

Xiaomi ise %14 pazar payıyla üçüncü sırada

Xiaomi ise %14 pazar payıyla üçüncülüğe yerleşti ve önceki yıla göre büyüme kaydederek istikrarlı yükselişini sürdürdü. Şirket, özellikle Çin’deki güçlü marka bilinirliği ve elektrikli araç pazarına adım atmasıyla dikkatleri üzerine çekti. vivo ve OPPO da listenin üst sıralarında yer almayı başararak ilk beş içerisinde kendilerine yer buldu.

Küresel akıllı telefon pazarı 2025’in ilk çeyreğinde %3 büyüme gösterdi

Genel olarak, küresel akıllı telefon pazarı 2025’in ilk çeyreğinde yıllık bazda %3 büyüme gösterdi. Ancak Counterpoint, yılın tamamına dair beklentisini aşağı yönlü revize etti. Özellikle ABD'nin uyguladığı yeni gümrük tarifeleri gibi ticaret politikaları, ekonomik belirsizlikleri körüklüyor ve tüketici harcamalarını etkileyebilecek riskler oluşturuyor.

Apple’ın başarısı da bölgelere göre farklılık gösteriyor. ABD, Avrupa ve Çin’de satışlar hafif bir düşüş yaşarken; Japonya, Hindistan, Orta Doğu, Afrika ve Güneydoğu Asya gibi pazarlarda çift haneli büyüme dikkat çekiyor.

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