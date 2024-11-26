iPhone'larda yeni dönem: SIM kart tarih olacak

Apple'ın önümüzdeki yıl birçok ülkede iPhone'lardaki fiziksel SIM kart yuvasını tamamen kaldırmayı planladığı iddia edildi.

The Information tarafından yayınlanan "iPhone 17 Air" raporuna göre, şirketin ABD'de iPhone 14'ten iPhone 16'ya kadar olan modellerde fiziksel SIM kart yuvasını kaldırdığı ve tamamen eSIM teknolojisine geçtiği ifade edildi.

Raporda ayrıca, gelecek yılın eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 17 serisiyle birlikte bu değişikliğin diğer ülkelerdeki iPhone modellerine de yansıtılacağı belirtildi.