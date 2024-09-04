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OpenAI'dan devrim niteliğinde adım: GPT Next modelini duyurdu

OpenAI, GPT-4'ten 100 kat daha güçlü olacak GPT Next modelini duyurdu. Strawberry ve Orion projeleriyle yapay zeka, matematiksel problemlerden tıbbi araştırmalara kadar birçok alanda yenilikler getirecek.

Haber Merkezi
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OpenAI'dan devrim niteliğinde adım: GPT Next modelini duyurdu
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ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, yapay zeka dünyasında çığır açacak GPT Next planını açıkladı.

OpenAI Japonya CEO'su TadaNagasaki yeni modelin GPT-4 ile kıyaslandığında 100 kat daha güçlü olacağını belirtti.

OpenAI'ın Strawberry ve Orion projesi üzerinde yoğunlaştığı ve yapay zekala sayesinde matematiksel problemleri ya da kodlamaları daha hızlı yapabileceği kaydedildi. 

GPT Next ile birlikte yapay zekanın sorunları çözebilme kapasitesini artacağı da aktarıldı.

Sağlık ve eğitim gibi alanlarda da çığır açacağı belirtilen GPT Next'in tıbbi araştırmalarda teşhis ve tedavi yönetmlerinin geliştirilmesini de sağlayabileceği vurgulandı. 

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