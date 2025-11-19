Protel Teknoloji Günlerinde, restoran teknolojileri konuşuldu

Yapay zeka destekli çözümlerden akıllı restoranlara, bulut tabanlı sistemlerden sürdürülebilir dijital altyapılara kadar geleceğin konuk ağırlama teknolojilerini sektöre tanıtmak ve deneyimleme imkânı sunmak amacıyla düzenlenen Protel Teknoloji Günleri etkinliğinin beşincisi, The Marmara Taksim’de gerçekleşti.

Restoran teknolojilerinde gelecek vizyonu

Restoran teknolojilerinin geleceğine odaklanan etkinlikte yalnızca teknolojik yenilikler değil; sektörün bugünü ve geleceğine dair bütüncül bir perspektif de ele alındı. Dijitalleşme, yapay zekâ çözümleri ve sürdürülebilir dijital altyapıların yanı sıra gastronomi trendleri, işletme yönetimi ve müşteri deneyimi gibi konular tartışıldı. Üniversitelerden akademisyenler, danışmanlar, şefler, yöneticiler ve dünyanın lider teknoloji markalarından Oracle temsilcileri, gün boyunca sektörün geleceğine farklı açılardan katkı sundu.

Etkinlik, Protel Kıdemli Marka ve Ürün Pazarlama Uzmanı Sevgi Didem Kan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Ardından, Le Cordon Blue & Özyeğin Üniversitesi Operasyon Direktörü Defne Ertan Tüysüzoğlu, yeme içme sektörüne vizyoner bir bakış konuşmasını gerçekleştirdi. Protel Satış Direktörü Fatih Tenel ise “Protel ile Yarına İlham Veren Teknolojiler” başlıklı sunumunda, restoran işletmelerinin dijital dönüşüm yolculuğuna rehberlik eden yenilikleri paylaştı.

"Türkiye’nin gastronomi turizmi hızla büyüyor"

Protel Kıdemli Marka ve Ürün Pazarlama Uzmanı Sevgi Didem Kan, açılış konuşmasında şunları söyledi:

“Protel Teknoloji Günleri, sektörün sesini daha iyi duymak, beklentilerini anlamak ve hikâyelerimizi paylaşmak amacıyla doğdu. Bugün bu etkinlik, otelcilik ve yeme-içme sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren güçlü bir buluşma noktasına dönüştü. Türkiye’nin gastronomi turizmi hızla büyüyor; yeme-içme harcamaları yılın ilk yarısında 5,43 milyar dolara ulaşarak toplam turizm gelirinin %21’ini oluşturdu. Biz de bu büyümenin bir parçası olarak, her ölçekteki işletmeyi teknolojiyle güçlendirmeye, onların misafirlerine unutulmaz deneyimler sunmalarına destek olmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda, Protel kültürünün temeli olan sürekli öğrenme yaklaşımıyla sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırmak için üniversiteler ve kurumlarla iş birliklerimizi sürdürüyoruz. Çünkü biliyoruz ki üretmenin, gelişmenin ve geleceğe ilham vermenin yolu eğitimden geçiyor. Protel Teknoloji Günleri de tam olarak bu anlayışın bir yansıması.”

Fatih Tenel ise konuşmasında şunları dile getirdi:

“Restoran sektörü bugün yalnızca lezzetle değil, teknolojiyle de fark yaratıyor. Protel olarak, dijitalleşmeyi restoran deneyiminin ayrılmaz bir parçası haline getiren çözümler geliştiriyoruz. Yapay zekâ, veri analitiği ve bulut teknolojileri sayesinde işletmelerin operasyonel verimliliğini artırırken, misafir deneyimini kişiselleştiriyoruz. Amacımız, sektördeki her işletmenin teknolojiyle büyüyebilmesini sağlamak.”

Etkinlikte ayrıca Oracle Alliance & Channel ekibinden Charles Wager ve Jessy Werthle, “World-Class Restaurant Management With Oracle” başlıklı sunumlarıyla restoran yönetiminde küresel başarı örneklerini anlattı.

Günün ilgiyle takip edilen oturumlarından biri de Bebek Balıkçı Şef ve Yöneticisi Zeynep Petek Dursun ve Doğuş Hospitality & Retail Group Kurumsal Çözümler ve Projeler Müdürü Doğan Hafif, Restoran Danışmanı & Girişimci Alper Yüceer’in katıldığı “Gastronominin Dünü, Bugünü ve Yarını” paneli oldu. Oturumun moderatörlüğünü Protel Restoran Satış Yönetmeni Oytun Toksözer üstlendi.

Öğleden sonraki programda ise yapay zekâ tabanlı yeni nesil restoran çözümleri öne çıktı. Casa Lavanda ve HeyHotel Yönetici Ortağı Ekin Şen, HeyHotel Kurucu Ortağı Zülküf Emre Çüngüşlügil ve Check and Place Ürün Yöneticisi Fatih Güler, yapay zekâyla yeni nesil rezervasyon deneyimini anlattı. Ardından Saharobotics Kurucu Ortağı Murat Ayrancı, “Restoranların yeni nesil ekosistemi: HoReCa 4.0” sunumuyla katılımcılarla buluştu.

Oracle çözümleri işletmelere yalnızca teknik değil, stratejik düzeyde de değer kattı

Etkinlik, plaket töreniyle devam etti. Protel, bu yıl Oracle Customer Success Stories yarışmasına Gloria Jean’s Coffees için hayata geçirdiği dijital dönüşüm projesiyle katıldı ve finalist olmaya hak kazandı. Oracle ekosisteminde en başarılı müşteri hikâyeleri arasında gösterilen proje, Oracle çözümlerinin işletmelere yalnızca teknik değil, stratejik düzeyde de değer kattığını ortaya koydu.