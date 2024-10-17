Saniyede 20 film indirilebilecek: 6G testleri başlıyor, 5G’den bile 9000 kat hızlı olacak

Mobil ağ teknolojileri yıllar içerisinde hayallerin ötesine geçmiş durumda. Zira dünya 5G ile veri hızlarını katlarken, saniyeler içerisinde büyük dosyaları indirebiliyor.

Türkiye’nin bir yandan 5G için hazırlıklarında sona yaklaşılırken, diğer gelişmiş ülkeler 6G için kolları sıvadı. Kablosuz veri iletiminde çığır açan keşfe imza atan University College London'daki araştırmacılar, saniyede 938 gigabit (Gbps) değerindeki inanılmaz bir hıza ulaştı. Bu, 5G ile karşılaştırıldığında tam 9000 kat daha hızlı bir veri olarak kayıtlara geçti.

6G İLE İNTERNET HIZI HAYALLERİN ÖTESİNDE OLACAK

Profesör Zhixin Liu liderliğindeki ekip, bu olağanüstü hıza daha önce hiç test edilmemiş tamamen yeni bir frekans spektrumu kullanarak ulaştı. Veri göndermek için hem radyo dalgalarını hem de ışığı birleştirerek 5 GHz ila 150 GHz aralığında çalıştırılırken, bu teknoloji kombinasyonu daha önceki hız sınırlarını aşmalarını sağladı.

İleri teknolojiyi kullanan ekip, yüksek hızlı elektronik ve mikrodalga fotonikten faydalandı. Çok hızlı olan dijital-analog dönüştürücüleri kullanarak ise 5-75 GHz arasında sinyal üretildi. Bu yöntemle, aynı zamanda yeni nesil kablosuz iletişimi destekleyebilecek son derece verimli bir sistem yaratıldı.

Bu değişimi dar, tek şeritli bir yolu 10 şeritli devasa bir otoyola dönüştürmeye benzeten proje baş sorumlusu Liu, “Nasıl daha fazla arabanın geçebilmesi için daha geniş yollara ihtiyacımız varsa, daha fazla veri taşıyabilmek için de daha büyük bant genişliğine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı. Çalışmadan sorumlu ekip ayrıca bu teknolojiyi yakında kullanıcılara sunmak için akıllı telefon üreticileri ve ağ sağlayıcılarla da görüşmeye başlandığını bildirdi.

JAPONYA 6G ÇALIŞMALARINDA VİTES YÜKSELTTİ

Gelişmiş ülkeler yavaş yavaş 6G için hazırlıklarını yaparken, ilk sırada yer alan isim Japonya. 5G’den 20 kat daha hızlı veri sağlayan cihaz geliştiren Japonlar, 100 metreye kadar olan mesafelerde 100 Gbps hıza ulaşabildi. Bu da mevcut kablosuz cihazlarla karşılaştırıldığında müthiş bir gelişme yaşandığını gözler önüne seriyor.

Hem gelişmiş ülkeler hem de 6G için yüksek veri sistemlerini test eden University College London'daki araştırmacılar, gelecek yıllarda veri hızlarını 5G’nin bile binlerce kat ilerisine ulaştırmayı hedefliyor.