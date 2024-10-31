Siemens'ten 10,6 milyar dolarlık adım: Yazılım şirketi satın alıyor

Siemens, mühendislik yazılım sektöründeki milyar dolarlık satın alma dalgasının bir parçası olarak simülasyon yazılım şirketi Altair’i 10,6 milyar dolara nakit olarak satın almayı kabul etti. Almanya merkezli şirket, Altair’in hisse başına 113 dolar ödeyerek, Altair'in değerini 10,6 milyar dolara çıkarmış olacak.

Altair, endüstriyel üretim, tüketici ürünleri, enerji gibi sektörlerde faaliyet gösteren büyük kurumsal müşterilere veri analitiği hizmetleri sağlıyor.

Analistlere göre, bu satın alma, mühendislik yazılımı alanındaki konsolidasyon dalgasının kapanışını işaret edebilir. Bu yılın başlarında Synopsys, tasarım otomasyon firması Ansys’i 35 milyar dolara bünyesine katarak sektörde önemli bir adım atmıştı. Siemens’in CEO’su Roland Busch, “Bu adım, 15 yıldır endüstriyel yazılımda oluşturduğumuz liderliği pekiştirecek” ifadesini kullandı.

Siemens Altair satın alması için bazı hisseleri elden çıkarabilir

CNBC-e'de yer alan habere göre Siemens, anlaşmayı finanse etmek için bazı iştiraklerindeki hisselerini elden çıkarmayı değerlendirdiğini açıkladı. Analistler, Siemens’in teknolojiye daha fazla odaklanmak adına, daha önce bünyesinden ayırdığı Siemens Healthineers’deki hissesini azaltabileceğini öngörüyor. Şirket, 2015’te ev aletleri alanındaki ortak girişimdeki yüzde 50 hissesini satmıştı. Ayrıca Siemens Energy’yi de bağımsız bir yapıya dönüştürmüştü.

Anlaşmanın 2025’te tamamlanması ve Altair’in hisse kapanış fiyatına göre yüzde 19 prim sağlaması bekleniyor.

Altair hisseleri, son bir yıl içinde yüzde 29 artarak S&P 500 endeksinin yüzde 22’lik getirisini geride bıraktı. Redburn Atlantic analisti James Moore “Anlaşma görünürde pahalı gibi dursa da Siemens’in simülasyon alanında güçlü bir ikinciliğe yükselmesi mantıklı bir adım” değerlendirmesini yaptı.

Dealogic verilerine göre bu satın alma, yazılım sektöründeki yılın en büyük ikinci anlaşması olacak.

Yazılım sektöründeki birleşme ve satın almalar, 2021 ve 2022 yıllarındaki hareketliliğe göre sakin seyretse de bu yıl şu ana kadar toplam 369 milyar dolarlık işlem gerçekleşti.

Altair’e Citi ve JPMorgan finansal danışmanlık sağlıyor.