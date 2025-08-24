Sohbet uygulaması Azar'a erişim engeli getirildi
Canlı görüntülü sohbet uygulaması olan Azar'a Türkiye'den erişim engeli getirildi.
Görüntülü sohbet uygulamalarından Azar'a erişim, mahkeme kararıyla engellendi.
Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan 22 Ağustos 2025 tarihli ve 2025/8885 D. İş sayılı kararla, azarlive.com alan adına erişim durduruldu.
Kararın gerekçesiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, uygulamanın kullanıcıları Türkiye genelinde platforma erişim sağlayamıyor.
