Son dakika: X çöktü mü, Twitter’a neden girilemiyor? İşte son durum

Elon Musk’ın sosyal medya platformu X’te erişim problemleri yaşanıyor. Saat 13:00 itibariyle akışı yenileyen kullanıcılar, platforma erişimi kaybettiklerini bildirdi. Peki Twitter neden girmiyor, X çöktü mü?

Daha önce Meta’ya bağlı Instagram, WhatsApp ve Facebook’un çökmesiyle dalga geçen Elon Musk, bu yıl içerisinde en az birkaç kez aynı durumdan muzdarip oldu.

X (TWITTER) ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN GİRİLMİYOR?te

Eski adıyla Twiter olan X platformu 2025 yılı içerisinde birçok kez erişim sorunu yaşarken, zaman zaman BTK tarafından bant daralması yapıldığı da itiraf edilmişti.

28 Ağustos saat 13:00 tarihi itibariyle X’te bir kez daha erişim problemi yaşanıyor. Downdetector’de henüz çok fazla rapor bulunmuyor. Dolayısıyla sorunun global mi yoksa sadece Türkiye’de mi yaşandığı da kesin olarak bilinmiyor.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Konuya ilişkin bir açıklama gelmezken, sosyal medya platformuna ne zaman erişim sağlanacağı da belirsizliğini koruyor.

Sorun hem mobil hem web sitesinde yaşanıyor. Akış yenilenmiyor, yorumlar görüntülenmiyor ve gönderi paylaşılamıyor.

Kullanıcılar; "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." uyarısıyla karşılaşıyor.