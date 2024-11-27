TikTok güzellik filtrelerini genç kullanıcılara yasaklayacak

TikTok, gençlerde artan kaygı ve düşük benlik algısı nedeniyle güzellik filtrelerine yeni sınırlamalar getiriyor. Yeni düzenlemelerle, 18 yaş altı kullanıcılar gözlerini büyüten, dudaklarını dolgunlaştıran veya cilt tonlarını değiştiren filtreleri kullanamayacak. Komik filtreler, örneğin tavşan kulakları veya köpek burunları ekleyenler, bu sınırlamalardan etkilenmeyecek.

Güzellik filtreleri, özellikle genç kızlar arasında fiziksel görünümü mükemmelleştirme baskısı yarattı. Bu durum, ruhsal sorunlara yol açarak gençlerin filtre kullanımı sonrası gerçek yüzlerini çirkin bulmasına neden oldu.

Yaş sınırlarını uygulamada yeni adımlar

TikTok, platformun 13 yaş altı kullanıcılara kapatılması için de önlemler alıyor. Yapay zeka ile yaş doğrulama sistemlerini test eden şirket, yıl sonuna kadar sahte yaş beyanlarını tespit etmek için otomatik sistemler devreye sokacak. Yanlış engellenen kullanıcılar itirazda bulunabilecek.

Bu adımlar, Birleşik Krallık’ta 2024’te yürürlüğe girecek Çevrimiçi Güvenlik Yasası gibi sıkı düzenlemelerden önce sosyal medya platformlarının güvenlik önlemlerini artırmasının bir parçası. Düzenlemelere uyulmaması durumunda ağır para cezaları uygulanacak.

Uzmanlar daha fazla şeffaflık ve hızlı eylem çağrısı yapıyor

Molly Rose Vakfı CEO’su Andy Burrows, bu değişikliklerin regülasyonlara uyum sağlama amacı taşıdığını belirterek, TikTok’un yaş doğrulama önlemlerinin etkinliğini şeffaf bir şekilde açıklamasını istedi. NSPCC ise bu önlemleri “cesaret verici” bulsa da daha fazlasının yapılması gerektiğini savunuyor.

TikTok’un yanı sıra diğer platformlar da güvenlik önlemlerini artırıyor. Roblox, küçük yaştaki kullanıcıların şiddet içeriklerine erişimini kısıtlarken, Instagram ebeveynlerin çocuk hesaplarını kontrol etmelerine olanak tanıyan yeni özellikler sundu.