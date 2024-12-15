TikTok'tan Türkiye için kritik karar! Hepsini tek tek sildi

TikTok Türkiye Direktörü Emir Gelen, Türkiye'de 7 milyon 97 bin 236 videonun 'topluluk kuralları'nı ihlal ettiği gerekçesiyle ototmatik olarak platformdan kaldırıldığını, bu videoların yüzde 98,67'sinin kullanıcılar tarafından görüntülenmeden önce, yüzde 88,66'sının 24 saat içinde silindiğini açıkladı.

İhlallerin hem otomatik hem de manuel incelendiğini vurgulayan Gelen, moderasyon ekiplerinin de TikTok'taki içeriklerin 'topluluk kuralları'na uymasını sağlamak için her gün çalıştığını bildirdi.

427 milyonu aşkın TikTok hesabı kapatıldı

Gelen, "Bu yılın ocak-temmuz aylarını kapsayan 7 aylık döneminde globalde 427 milyonu aşkın TikTok hesabı kapatıldı. Bunların 379,7 milyonu sahte olduğu tespit edilen hesaplardı. 41,8 milyon hesap ise 13 yaş altı olduğu şüphesiyle kaldırıldı. Bunların yanında 7 milyondan fazla hesap da topluluk kurallarımızı ihlal ettiği gerekçesiyle kapatıldı" diye konuştu.

Sahte yaş beyanı

Gelen, 13 olarak belirlenen kullanıcı yaş sınırının ihlalini önlemek amacıyla pek çok çalışma yaptıklarına dikkati çekerek, "Güvenlik önlemlerini artırıyor, yapay zekayla yaş doğrulama sistemleri gibi ileri teknolojileri test ediyoruz. Sahte yaş beyanlarını tespit için otomatik sistemler geliştiriyoruz" diye konuştu.

TikTok'un global olarak her çeyrekte 'Güvenlik ve Şeffaflık Raporu'nu yayımladığı ve kamuoyuyla paylaştığı bilgisini veren Gelen, şöyle devam etti:

"Raporun öne çıkan verilerine göre, otomatik moderasyon teknolojileri tarafından topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırılan videoların oranı bir önceki yıla göre yüzde 62'den yüzde 80'e yükseldi. Ayrıca, proaktif tespit oranı yüzde 98,2'yle şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı. Kaldırılan videoların tekrar yüklenme oranı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yarı yarıya azaldı."

"Yetenek keşfini yeniden tanımlamaya devam edeceğiz"

Bu yılın TikTok için dinamik ve heyecan verici olduğunu vurgulayan Gelen, Türkiye'de TikTok'un sadece eğlence platformu olmanın ötesine geçerek dijital eğitim programlarıyla daha geniş anlam kazandığını bildirdi.

Kullanıcıların hayal gücünü ve yaratıcılığını her zamankinden daha fazla teşvik ettiklerini belirten Gelen, şunları kaydetti:

"2025'e baktığımızda, TikTok'u en güvenilir marka haline getirirken eğlenceyi, e-ticareti ve yetenek keşfini yeniden tanımlamaya devam edeceğiz. Yetenek keşfinin önündeki engelleri kaldırmayı ve fırsatları demokratikleştirmeyi sürdüreceğiz. Sürekli gelişiyoruz ve bu gelişimin pusulası tüm ekosistemimiz için değer üretebilmek. Ayrıca 2025 yılı, yalnızca Türkiye'de değil tüm dünyada çocukların güvenli internet kullanımını odağına alan bir yıl olacak. Yasa yapıcı ve uygulayıcılar, dijital dünyada çocukların güvenliğini sağlamak için daha kararlı adımlar atarken biz de bu misyonun öncüsü olmaya devam edeceğiz. Çocukların çevrim içi ortamda korunmasını her şeyin önünde tutarak 'aile eşlemesi' özelliğimizin yaygınlaşmasını 2025 yılı boyunca önceliklerimizin zirvesinde tutacağız."

Gelen, yeni riskleri ve zararları engellemek için bu yönergelerin sürekli güncellendiğini, TikTok olarak bu alandaki yatırımları önceliklendirerek sürdürme kararlılığında olduklarını vurguladı.