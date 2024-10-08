Tolga Çevik, Türk Telekom’un yeni reklam yüzü oldu

Fiber Mobilite çağı ile fiberin gücünü mobile yansıtan Türk Telekom, teknolojiye bakış açısını değiştirecek bu yeni dönemin detaylarını, ana destekçisi olduğu Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda; Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, Tolga Çevik, Türk Telekom çalışanları ve davetlilerin katıldığı toplantı ile açıkladı.

"Çok güzel işlere imza atacağız"

Türk Telekom’un başlattığı Fiber Mobilite çağının ilk reklam filminin gösterildiği toplantıda açıklamalarda bulunan Tolga Çevik, “Türkiye’nin her yerinde var olan Türk Telekom’a kendimi yakın hissediyorum. Bu iş birliği bir marka-ünlü buluşmasının çok ötesinde bir anlam ifade ediyor benim için. Bizim formatımız zaten uzun yıllardır ekranlarda, çok uzun süredir seyirci ile buluşuyor. Bu formatımızı Türk Telekom’a uyarlayıp üzerinde birlikte çalıştık ve karşılıklı çok keyifli bir çalışma süreci oldu. Birlikte çok güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum” dedi.

Mobilde oyuncu değil oyun kurucuyuz

Fiber Mobilite çağına dair açıklamalarda bulunan Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, “Biz mobil pazarda bir oyuncu değil, oyun kurucuyuz. FTTH Council’in Eylül 2023 fiber gelişim raporuna göre, ülkemiz fiber hane erişiminde Avrupa ikincisi. Fiber abone artışında da 3. sıradayız. 4.5G mobil istasyonlarımızın yüzde 52’si fibere bağlı durumda. Fiber Mobilite’nin olanaklarından Türk Telekom mobil müşterileri, bugün dahi fazlasıyla yararlanıyor ve yararlanmaya devam edecek. Bunun etkilerini 5G’ye geçtikten sonra hepimiz çok daha net göreceğiz” dedi.